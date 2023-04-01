Wprost: в Лодзи группа поляков жестоко избила двух украинцев, распивавших с ними спиртное.

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В польском городе Лодзи произошел громкий прецедент, попавший в СМИ. Все началось с того, что группа местных, вместе с украинцами, совместно распивали спиртное. А закончилось все жестоким избиением.

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В роли жертвы оказались два украинца: мужчины 38 и 26 лет от роду, приехавшие в Польшу из Украины. Как пишет СМИ, во время избиения местные не стесняясь кричали о своей ненависти к украинцам, желая, чтобы те «убрались домой».

События развивались стремительно: группа поляков сидела и культурно выпивала. Чуть позже к ним присоединились двое мужчин, хорошо владевших местным языком. В одном из разговоров выяснилось, что новоприбывшие являются гражданами Украины. Дальнейший конфликт произошел за считанные секунды.

Стоит отметить, что пострадавшие больше двух лет работают в Польше. Но это не остановило разъяренных и пьяных мужчин, жаждущих отомстить за неудобства, причиненные беженцами.

Окончательная мера наказания пока неизвестна, но всей группе нападавших уже выдвинуты обвинения. С высокой вероятностью дело может закончиться лишением свободы.

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Это уже не первый случай избиения украинцев поляками. Ранее прецедент произошел в Люблине, где семья беженцев ответила на местном языке, но с сильным акцентом, что не понравилось полякам. Можно сказать, что обстановка между представителями двух стран продолжает накаляться, и может достигнуть пика в ближайшие сроки.