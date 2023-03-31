Московская милиция проводит расследование в соответствии с российским законом о "фейках об армии" в отношении юмориста и исполнителя песен Семена Слепакова. Правоохранительные органы начали проверку песни Слепакова "Колыбельная" , в которой он критикует СВО. Информацию о расследование издание ТАСС получило напрямую от сотрудников милиции.
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Источник издания рассказал, что "в отношении артиста ведётся расследование по статье о дискредитации ВС РФ", отметив, что музыкант будет оштрафован или его подвергнут административному аресту.
Виталий Бородин, руководитель государственной программы по обеспечению безопасности населения, написал прошение о проведении проверки в отношении артиста. "Я верю, что наши законы будут действовать для всех, и Семён не останется безнаказанным и будет привлечен к полной ответственности по российскому законодательству", - сообщил он изданию.
ТАСС пока не удалось получить ответ от Семёна Слепаков и дополнительную информацию от сотрудников милиции, ведущих расследование. На данный момент артист находится за пределами страны.