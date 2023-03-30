Медведев: авторы петиции о возможности предоставить Украине ядерное оружие НАТО — самые яростные нацисты

Дмитрий Медведев в очередной раз резко высказался по горячей теме. На сайте Президента Украины появилась петиция о "снятии запрета на разработку и применение ядерного оружия в Украине". В течение трех месяцев она должна собрать 25 000 подписей, чтобы правительство рассмотрело ее. Медведев после новостей о петиции назвал тех, кто её создал - фанатичными нацистами.

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"Почему бы и нет?" Они уже отправили в Украину боеприпасы, танки и ракеты и почти готовы направить самолеты. Возможно когда-нибудь, американские правители просто забудут, куда положили портфель с кодами запуска, а он окажется в руках Зеленского", - такова была суть сообщения Медведева в Telegram-канале.

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Он также заявил, что Россия способна ответить на такую безумную петицию идеей скорейшего применения ядерного стратегического оружия на территории Украины. По словам Медведева, такой сценарий был бы возможен только в том случае, если бы украинские власти получили доступ к ядерному арсеналу США.