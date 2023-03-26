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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Семья убитого полицией из-за ссоры двух игроков Call of Duty получила 5 млн долларов компенсации
Семья человека, по ошибке убитого спецназом из-за ссоры двух игроков Call of Duty, отсудила 5 миллионов долларов. Это удалось сделать только через пять лет.
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Трагедия произошла в городе Уичито, ближе к концу 2017 года. Полицейские отреагировали на очередной вызов – удержание семьи в заложниках вооруженным человеком. Согласно сообщению анонима, преступник уже убил отца, а оставшуюся родню держит в страхе.

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Когда полиция взяла дом в оцепление, на порог вышел Эндрю Финч – 28-летний парень. Прошло всего несколько секунд, как раздался выстрел. Финч повалился бездыханным. Спецназовец выстрелил, так как Эндрю отказался заложить руку за голову, и показалось, что он собирается оказать сопротивление.

Как оказалось, произошедшее было ошибкой. Стартовой точкой событий стал конфликт двух игроков в Call of Duty – Кейси Вагнера и Шейна Гаскилла. Последний выложил свой адрес в сеть, и сказал недругу, чтобы тот приехал к нему лично, если есть претензии. Суть конфликта – проигрыш в матче, где была ставка $1,5.

Вайнер не растерялся, а решил проучить недруга, обратившись за помощью к одному человеку, практикующему «своттинг» – ложный донос в полицию. Он же и сообщил правоохранительным органам об удержании заложников. Но адрес оказался неверным.

Совсем недавно городской совет города Уичито ответил положительно на иск семьи убитого. Им выплатят 5 миллионов долларов. Компенсацию получит жена убитого и его два ребенка.

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Что касается анонима, совершившего звонок, то его личность установили, а после приговорили к 20 годам тюремного заключения. Вайнера же посадили на 15 месяцев и оштрафовали на 2,5 тысячи долларов.

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#сша #call of duty #стрельба #трагедия
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