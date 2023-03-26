Энтузиасты нашли в файлах Counter-Strike 2 запись про продолжение Left 4 Dead.

Ещё до официального анонса бета тестирования Counter-Strike 2, в сеть попали EXE-файлы проекта, где упоминалась не только CS:GO на движке Source 2, но и Left 4 Dead 3. Спустя несколько дней Valve анонсировала CS2 и начала отправлять приглашения на тестирование различным игрокам.

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26 марта в файлах CS2 один из игроков смог найти ещё одно упоминание продолжения серии Left 4 Dead. Интересно, что в описании этого проекта есть графа "приоритет", в которой прописано "none" (ничто). Возможно это просто забавная пасхалка от разработчиков, а быть может это случайный слив анонса новой игры.

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Несколько лет назад в интернете появилось множество новостей о возможном анонсе Left 4 Dead 3 от Valve. Тогда компания публично высказалась и опровергла все слухи. Утечки связанные с CS2 пока никак не были прокомментированы представителями компании.