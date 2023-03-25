В марте 2023 года студия Mundfish сделала заявление в твиттере. Разработчики указали, что знают о случаях использования персонажей их игры для рекламных акций, но команда не давала никому такого разрешения.
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Стоит ли говорить, что Atomic Heart сейчас у всех на слуху. Проект оказался невероятно удачным, о нем слышали даже те, кто далек от индустрии игр. Теперь же различные компании пытаются нажиться на хайповой теме, используя персонажей для рекламы и продвижения собственной продукции и услуг. Разработчики, видя подобное, стараются пресечь нелицензированное использование, так как это прямое нарушение авторских прав.
Один из магазинов «Армия России» стал тем, кто использовал персонажей игры. На витрине присутствовали плакаты, очень похожие на главный арт проекта. Робот уж очень напоминал одну из Близняшек. Команда разработчиков оперативно отреагировала на произошедшее, опубликовав соответствующее заявление в твиттере.