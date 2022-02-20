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Одна из самых распространённых причин перегревания ноутбука - плохая (старая) термопаста. Термопаста служит прокладкой между процессором и радиатором, для эффективного отвода и рассеивания тепла. Но спустя время, она подсыхает и портится, из-за чего работа системы охлаждения в ноутбуке становится малоэффективной. Поэтому необходимо регулярно (раз в год) производить замену термопасты.

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Важно! Перед началом работы убедитесь на сайте производителя, что в вашем ноутбуке используется термопаста. Если установлена термопрокладка, удаление и замена её на термопасту может привести к печальным последствиям.

Итак, для замены термопасты вам понадобятся:

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Термопаста - продаётся в большинстве магазинов электроники, в тюбиках или шприцах. Рекомендую брать небольшой объём, так как в дальнейшем будет лучше купить свежую термопасту для использования.

Отвёртки - обычно нужны маленькая крестовидная или плоская, чтобы раскрыть корпус устройства.

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Инструкция по разборке - которую можно найти в интернете. Для начала погуглите разборку своей модели ноутбука. Если конкретно вашу модель не нашли, попробуйте поискать разборку старшей или младшей модели, обычно они схожи по конструкции.

Сухие салфетки и ватная палочка со спиртом - нужны, чтобы убрать старую термопасту.

Если при разборе устройства вы обнаружили, что термопаста полностью покрывает площадь процессора и по консистенции напоминает зубную пасту, значит она в порядке. Обычно проблемы с перегревом возникают из-за высохшей или неравномерно нанесённой термопасты.

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Перед началом замены термопасты необходимо выключить ноутбук и подождать его полного охлаждения. Затем приступаем к разборке устройства, обычно хватает снятия внешнего корпуса, для получения доступа к радиатору. Однако если вы захотите почистить устройство от пыли, это принесёт только пользу.

Затем необходимо снять с материнской платы кулер и охлаждающие элементы, которые крепятся к процессору винтами. Снимать их необходимо согласно номерам, начиная с большего. Сняв охлаждающие элементы, убираем остатки термопасты с помощью сухой салфетки. Так же удаляем старую термопасту с процессора. Если в этом нет необходимости не стоит лишний раз доставать процессор из материнской платы.

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Теперь с помощью ватной палочки (смоченной в спирте) нужно продезинфицировать поверхности от жира и мельчайших частиц термопасты. После того как поверхность процессора высохнет, выдавите небольшую каплю термопасты на центр.

Не нужно выдавливать пасту на всю поверхность или на радиатор. После нанесения термопасты на процессор, установите радиатор на место и легонько прижмите. Закрутите винтики начиная с меньшего номера, верните кулер на место и соберите корпус. Поздравляю, вы закончили замену термопасты!

Как вы видите это довольно просто, все действия (не считая подготовки) занимают не более 10 минут. Самое главное работать аккуратно и следовать инструкции. А если у вас остались вопросы, предлагаю посмотреть как меняют термопасту в ноутбуках профессионалы.



