Хотя многие люди уже привыкли к применению нейросетей в кинематографе. Однако фанаты звёздных войн стали возмущаться использования технологии синтеза речи, вместо привлечения актёра озвучки.

Впервые омоложенный Люк Скайуокер появился во втором сезоне «Мандалорца». Тогда многие фанаты обсуждали посредственное качество "омоложения" героя с помощью нейросетей. Но из-за малого количества реплик у персонажа, сильного внимания неестественной речи никто не уделил.



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Когда Люк появился в сериале "Книга Бобы Фетта", где имел большее количество экранного времени, фанаты заметили некачественную озвучку. Как позже выяснилось из документального сериала "Галерея Disney: Мандалорец", голос Люка был синтезирован с помощью нейросетей.

Актёр Марк Хэмилл не принимал участие в озвучивании персонажа. Вместо этого, создатели сериала использовали нейронную сеть Respeecher. Собрав записи голоса молодого Хэмилла и загрузив их в нейросеть, удалось получить схожий голос.

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Многие фанаты Звёздных Войн остались разочарованными, из-за того что Disney не привлёк к работе актёра озвучивания. Хотя некоторые пользователи наоборот похвалили компанию за попытку использования новых технологий в сериале.