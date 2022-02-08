Впервые омоложенный Люк Скайуокер появился во втором сезоне «Мандалорца». Тогда многие фанаты обсуждали посредственное качество "омоложения" героя с помощью нейросетей. Но из-за малого количества реплик у персонажа, сильного внимания неестественной речи никто не уделил.
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Когда Люк появился в сериале "Книга Бобы Фетта", где имел большее количество экранного времени, фанаты заметили некачественную озвучку. Как позже выяснилось из документального сериала "Галерея Disney: Мандалорец", голос Люка был синтезирован с помощью нейросетей.
Актёр Марк Хэмилл не принимал участие в озвучивании персонажа. Вместо этого, создатели сериала использовали нейронную сеть Respeecher. Собрав записи голоса молодого Хэмилла и загрузив их в нейросеть, удалось получить схожий голос.
Многие фанаты Звёздных Войн остались разочарованными, из-за того что Disney не привлёк к работе актёра озвучивания. Хотя некоторые пользователи наоборот похвалили компанию за попытку использования новых технологий в сериале.