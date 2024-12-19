Кристофер Нолан высоко оценил «Гладиатор 2», назвав его лучшим фильмом года. Режиссёр Ридли Скотт смог создать сиквел, сочетающий зрелищные бои, политические интриги и эмоциональную глубину.

Кристофер Нолан назвал фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта своим любимым фильмом года. Этот выбор он сделал в рамках опроса, организованного изданием Variety, в котором известных режиссёров попросили поделиться своими фаворитами 2024 года. Нолан подчеркнул, что Скотт сумел сохранить дух оригинальной картины, одновременно углубив её тематику и сделав повествование ещё более масштабным.

Среди аспектов, которые особенно впечатлили Нолана, он выделил визуальное мастерство режиссёра и умение работать на нескольких уровнях. Он отметил, что фильм не просто развлекает зрителя, но и побуждает его задуматься над смыслом и посылом истории. Особенно режиссёру понравился экшен в фильме, который он назвал «захватывающим». Нолан также упомянул выдающуюся актёрскую работу Пола Мескаля, сыгравшего одну из ключевых ролей.

«Гладиатор 2» вышел в ноябре 2024 года и уже собрал около 400 миллионов долларов в мировом прокате, что подтверждает его популярность среди зрителей. Критики также высоко оценили картину, которая, по их мнению, стала достойным продолжением оригинального «Гладиатора». По данным инсайдеров, Скотт планирует начать съёмки триквела весной 2026 года.

Это не первый раз, когда Нолан высказывается о таланте Ридли Скотта. В прошлом он неоднократно упоминал, что на его творчество повлияли такие фильмы Скотта, как «Бегущий по лезвию» и «Чужой». Новый фильм лишь укрепил его мнение о мастерстве режиссёра.