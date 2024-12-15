В районе Курахово и Анновки российские силы добились значительных успехов, установив контроль над Анновкой и Успеновкой. Около 200 украинских бойцов оказались в окружении. В самом Курахово под контроль российских войск перешло 70% территории.

В районе Курахово и Анновки продолжаются активные боевые действия между российскими и украинскими силами. По данным на 15 декабря 2024 года, российские войска установили контроль над рядом населённых пунктов, включая Успеновку и Анновку, которые находятся южнее Курахово. Сейчас в этих населённых пунктах ведётся зачистка от оставшихся украинских подразделений.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что около 200 украинских военных оказались в окружении в так называемом «кармане» у Анновки. Украинские войска испытывают серьёзные трудности в этом районе, а завершение операции может изменить динамику боевых действий. В то же время Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, отметил, что численность окружённой группировки ВСУ может достигать 700 человек.

В самом Курахово российские силы продолжают наступление. Уже взято под контроль около 70% многоэтажных зданий в центральной части города, включая важные объекты инфраструктуры. Российский флаг был установлен над одной из школ, расположенной в центре. В результате боёв несколько украинских военнослужащих сдались в плен. Однако бои в жилых кварталах продолжаются, так как оставшиеся украинские войска используют застройку для обороны.

Курахово занимает стратегическое значение в юго-западной части Донецкой Народной Республики. После взятия Угледара, Курахово стало одним из ключевых мест сопротивления ВСУ в этом регионе.

Параллельно с операциями в Курахово российские войска ведут наступление на Красноармейском и Краснолиманском направлениях. Освобождение этих территорий позволит значительно ослабить позиции украинских войск в западной части ДНР.