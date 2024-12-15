Новый мод MinePal для Minecraft интегрирует искусственный интеллект, который выполняет команды игрока, помогая с выполнением задач. Совместимый с версиями Minecraft Java от 1.8 до 1.20.4, мод поддерживает голосовое управление на 55 языках.

Новый мод MinePal для Minecraft привносит искусственный интеллект в игровой процесс, предоставляя игрокам виртуального напарника с множеством функций. Разработанный для версий Minecraft Java от 1.8 до 1.20.4, мод работает на основе технологий ChatGPT и предлагает голосовое взаимодействие на 55 языках. Установить MinePal можно на Windows, Mac и Linux, а сам процесс настройки не требует специальных навыков.

Основной функционал мода охватывает широкий спектр задач, которые игроки могут делегировать ИИ. Бот способен строить здания по запросу, защищать игрока от атак мобов, собирать ресурсы, крафтить предметы и взаимодействовать с объектами мира, такими как сундуки и печи.

MinePal может запоминать ключевые точки на карте, например, местоположение дома игрока, и сопровождать его к ним. Это делает бота незаменимым помощником как для новичков, так и для опытных игроков, выполняющих масштабные проекты.

Особенностью мода является поддержка голосовых команд, позволяющая естественно общаться с ботом. Например, игрок может попросить MinePal собрать древесину, построить дом или защитить базу от нападающих мобов. Бот адаптируется к задачам и способен выполнять несколько поручений одновременно, что особенно полезно в сложных игровых сценариях.

Установка MinePal осуществляется через отдельное приложение, которое связывается с клиентом Minecraft. Пользователи могут настраивать внешний вид, имя и поведение бота, что добавляет персонализацию и улучшает взаимодействие. Мод не изменяет саму игру, а работает как дополнительный инструмент, обеспечивая стабильность и удобство использования.





Популярность MinePal стремительно растёт благодаря его доступности и широким возможностям. Бесплатная версия позволяет игрокам ознакомиться с основными функциями, а будущие обновления обещают ещё больше улучшений. Разработчики планируют расширить функционал, добавив поддержку новых версий Minecraft и дополнительные сценарии взаимодействия.