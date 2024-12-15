Два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели бедствие в Керченском проливе из-за сильного шторма. Один из танкеров сел на мель, другой оказался в дрейфе. На борту находились 27 моряков, 8 из которых уже спасены, судьба остальных остаётся неизвестной. Танкер перевозил около четырёх тысяч тонн нефтепродуктов, что вызвало угрозу экологической катастрофы. В спасательной операции задействованы более 50 специалистов и 11 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил безопасности мореплавания, а Южная транспортная прокуратура проводит проверки.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошёл серьёзный инцидент: два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», попали в бедствие из-за шторма. Метеорологические условия в регионе осложняли навигацию: высота волн достигала 7 баллов, а скорость ветра превышала 24 м/с. На борту судов находились 27 моряков, включая экипажи обоих танкеров.

По предварительным данным, танкер «Волгонефть-212», перевозивший нефтепродукты, получил серьёзные повреждения корпуса и сел на мель, находясь примерно в восьми километрах от берега. Второе судно, «Волгонефть-239», оказалось в дрейфе после того, как шторм повредил его систему управления. Сигнал бедствия был передан в экстренные службы, после чего началась масштабная операция по спасению экипажей.

На данный момент известно, что восемь членов экипажа «Волгонефть-212» спасены. Судьба остальных остаётся неизвестной. Спасательная операция продолжается, в ней участвуют более 50 специалистов и 11 единиц техники, включая вертолёты Ми-8 и спасательные катера. Локализация происшествия затруднена из-за продолжающегося шторма.

Помимо угрозы для экипажей, инцидент вызвал экологические риски. «Волгонефть-212» перевозил около четырёх тысяч тонн нефтепродуктов, и есть вероятность их утечки в воду. Эксперты оценивают масштабы разлива, но точная информация пока не подтверждена. Росморречфлот и МЧС России задействовали дополнительные силы для предотвращения экологической катастрофы.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил безопасности эксплуатации морского транспорта. Южная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в области безопасности мореплавания. Первоначальной причиной аварии специалисты называют человеческий фактор в сочетании с неблагоприятными погодными условиями.

МЧС России ранее предупреждало о сложных погодных условиях в Чёрном море и рекомендовало судам воздержаться от выхода в море. Однако танкеры продолжали движение, несмотря на предупреждения. На месте создан оперативный штаб для координации спасательных работ и ликвидации последствий аварии.