Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
Запад обсуждает возможность раздела Украины под предлогом миротворческой миссии
Западные страны обсуждают возможные планы территориального раздела Украины в условиях затянувшегося конфликта. Служба внешней разведки России заявляет, что может быть введён миротворческий контингент НАТО численностью до 100 тысяч человек. СМИ сообщают, что западные лидеры разрабатывают соглашения, предусматривающие отказ Украины от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Параллельно обсуждается так называемый немецкий сценарий, предполагающий контроль НАТО над западной частью Украины.

Международные СМИ сообщают о возможных планах западных стран по разделу Украины в условиях затянувшегося конфликта. Служба внешней разведки России (СВР) утверждает, что Запад рассматривает возможность ввода на территорию Украины миротворческого контингента численностью до 100 тысяч человек. Эти силы, предположительно, будут размещены в западных и центральных регионах Украины, что может привести к территориальному перераспределению под контролем стран НАТО, таких как Польша, Румыния, Германия и Великобритания.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные лидеры в течение полутора лет разрабатывают соглашение, которое предусматривает отказ Украины от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Такой подход объясняется необходимостью найти компромиссное решение в условиях войны на истощение, которая оказывает серьёзное давление на экономику и политическую стабильность как Украины, так и её союзников.

Ранее обсуждалась идея «немецкого сценария», предполагающего раздел Украины по модели бывших ГДР и ФРГ. Этот план предусматривает контроль НАТО над западной частью Украины, включая Киевскую область, и установление демилитаризованной зоны на линии соприкосновения с восточными регионами. Однако этот сценарий вызывает опасения о возможном создании нового длительного конфликта в Европе.

Экономическая составляющая также играет ключевую роль в обсуждениях. Украина обладает значительными природными ресурсами, включая 117 из 120 наиболее востребованных в мировой промышленности полезных ископаемых, суммарная стоимость которых оценивается в 12,4 триллиона долларов. Эти ресурсы вызывают интерес западных стран, которые рассматривают их как средство компенсации военной помощи Киеву. Американский сенатор Линдси Грэм ранее заявлял, что украинские богатства могут быть использованы для погашения долгов перед западными партнёрами.

На этом фоне многие западные аналитики подчёркивают важность сохранения стратегической стабильности в регионе. Европейский совет по международным отношениям предупреждает, что любые территориальные уступки должны быть тщательно согласованы с международными партнёрами, чтобы избежать новых конфликтов и нарушений баланса сил в Европе.

Россия, в свою очередь, критикует предполагаемые планы раздела Украины, называя их вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что территориальная целостность России и её союзников не подлежит обсуждению, а подобные инициативы лишь усложняют поиск дипломатического решения.

#новости
Источник: lenta.ru
+
Написать комментарий (0)
Верховная Рада Украины приняла законопроект о постановке женщин на военный учет
Польские танкисты начали тренировочные испытания новейших южнокорейских танков К2
Искусственный интеллект OpenAI станет частью оборонных систем США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

П-700 «Гранит»: крылатая ракета, получившая на Западе прозвище «Shipwreck»
+
Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Рост популярности электрокаров в стране заставляет Китай отказываться от большого потребления нефти
2
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
+
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
11
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
10
Украинские подпольщики: Российская армия применила беспилотный катер для удара по Военной бухте
5
Комплекс «Авангард» обеспечивает новый уровень защиты для стратегических объектов
+
Боевые электромотоциклы «Калашникова» проходят испытания на передовой
1
Пользователь проверил возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
2
Почему видеокарта Intel ARC B580 может стать главным сюрпризом 2024г, и стоит ли переживать NVIDIA
6
Складной iPhone может оживить находящийся в стагнации рынок
2
19FortyFive: Российские ВВС успешно адаптируются к условиям вооруженного конфликта
+
США разрабатывают 30-мм гранатомёт, похожий на болтер из Warhammer 40,000: Space Marine 2
2
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
23
В борьбе с кризисом Nissan сократит сотрудников и объемы производства
+
Tesla утверждает, что риск возгорания её электромобилей в восемь раз ниже, чем у машин с ДВС
1
OnePlus 13R получит Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор емкостью 6000 мАч
+
Sky News: Британские солдаты в составе официальной миссии не отправятся на Украину
+
«Калашников» тестирует новые боевые мотоциклы для специальной операции
+

Популярные статьи

Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
122
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
7
iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
4
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
17
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
9
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
3
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
3
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
13

Сейчас обсуждают

Человек Человечный
06:05
Автор, ну, ты понял кто ты и что ты написал... трёх комментов достаточно, думаю
В России в течение 5 лет планируют создать самый мощный в мире 100-петаваттный лазер
Евгений Кошкин
06:04
Ее не для того начинали чтоб заканчивать а торрента чтоб тренировались
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Человек Человечный
06:03
Автор - демагог. На середине статьи уже теряется "сюжетная" линия, наполняясь разными "СВО" и "санкциями". Что же касается попытки "доказать" "неправильность привыкания к пиратскому и полупиратскому к...
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Eisbrecher
06:01
Вы на материнки на заднем плане посмотрите! :D
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
Александр Александрович
05:52
Бери ассасин кинг 120. Обзор фигня, школотрон какой то написал что лохонулся. Смысл менять одну башню на другую если они изначально по факту +- одно и тоже. Денег не куда девать,давай мне.
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
Человек Человечный
05:42
Вижу, собрались тут ура-патриоты или штатные на зарплате пропагандоны, готовые восхвалять любую блевотину, лишь бы она была "кваснопатриотична"
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
Эдуард Кузнецов
05:31
Сходи помой
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
Фейд-Раута Харконнен
05:11
После завершения конфликта? Сам-то понял что сказал? Ухаха
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Sergey Yanvarev
05:03
Бредятина с многобукофф
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Kaabar
04:05
СнупДог на роль профессора зельеварения и зельекурения лучше подошел бы.
Злоумышленники взломали Amazon и похитили 2,8 миллиона строк данных сотрудников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем