Западные страны обсуждают возможные планы территориального раздела Украины в условиях затянувшегося конфликта. Служба внешней разведки России заявляет, что может быть введён миротворческий контингент НАТО численностью до 100 тысяч человек. СМИ сообщают, что западные лидеры разрабатывают соглашения, предусматривающие отказ Украины от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Параллельно обсуждается так называемый немецкий сценарий, предполагающий контроль НАТО над западной частью Украины.

Международные СМИ сообщают о возможных планах западных стран по разделу Украины в условиях затянувшегося конфликта. Служба внешней разведки России (СВР) утверждает, что Запад рассматривает возможность ввода на территорию Украины миротворческого контингента численностью до 100 тысяч человек. Эти силы, предположительно, будут размещены в западных и центральных регионах Украины, что может привести к территориальному перераспределению под контролем стран НАТО, таких как Польша, Румыния, Германия и Великобритания.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные лидеры в течение полутора лет разрабатывают соглашение, которое предусматривает отказ Украины от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Такой подход объясняется необходимостью найти компромиссное решение в условиях войны на истощение, которая оказывает серьёзное давление на экономику и политическую стабильность как Украины, так и её союзников.

Ранее обсуждалась идея «немецкого сценария», предполагающего раздел Украины по модели бывших ГДР и ФРГ. Этот план предусматривает контроль НАТО над западной частью Украины, включая Киевскую область, и установление демилитаризованной зоны на линии соприкосновения с восточными регионами. Однако этот сценарий вызывает опасения о возможном создании нового длительного конфликта в Европе.

Экономическая составляющая также играет ключевую роль в обсуждениях. Украина обладает значительными природными ресурсами, включая 117 из 120 наиболее востребованных в мировой промышленности полезных ископаемых, суммарная стоимость которых оценивается в 12,4 триллиона долларов. Эти ресурсы вызывают интерес западных стран, которые рассматривают их как средство компенсации военной помощи Киеву. Американский сенатор Линдси Грэм ранее заявлял, что украинские богатства могут быть использованы для погашения долгов перед западными партнёрами.

На этом фоне многие западные аналитики подчёркивают важность сохранения стратегической стабильности в регионе. Европейский совет по международным отношениям предупреждает, что любые территориальные уступки должны быть тщательно согласованы с международными партнёрами, чтобы избежать новых конфликтов и нарушений баланса сил в Европе.

Россия, в свою очередь, критикует предполагаемые планы раздела Украины, называя их вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что территориальная целостность России и её союзников не подлежит обсуждению, а подобные инициативы лишь усложняют поиск дипломатического решения.