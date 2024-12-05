Начальник Генштаба России Валерий Герасимов и председатель Объединённого комитета начальников штабов США Чарльз Браун провели телефонный разговор 27 ноября 2024 года. Впервые с момента назначения Брауна стороны обсудили глобальные и региональные вопросы безопасности, включая конфликт на Украине и предотвращение военной эскалации.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном 27 ноября 2024 года. Этот контакт стал первым между двумя высокопоставленными военными с момента назначения Брауна в октябре 2023 года. Инициатива о проведении диалога исходила от российской стороны. По данным Пентагона, обсуждение охватывало вопросы региональной и глобальной безопасности, включая ситуацию на Украине.

Генерал Герасимов уведомил американского коллегу о планируемых военных учениях России в Средиземном море, которые включали запуск гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Калибр». Учения, как сообщается, были запланированы задолго до недавнего разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS против российских целей. 3 декабря Министерство обороны России подтвердило успешное проведение испытательных пусков, подчёркивая, что манёвры были проведены в восточной части Средиземного моря вблизи американских кораблей.

В рамках разговора Герасимов и Браун обсудили меры по предотвращению просчётов и непреднамеренной эскалации между вооружёнными силами двух стран. Генерал Браун в своих комментариях отметил, что по просьбе российской стороны детали переговоров не разглашаются, но их проведение свидетельствует о важности поддержания открытых каналов связи.

Согласно источникам, разговор был частью более широких усилий по поддержанию диалога между военными руководителями стран на фоне обострения международной напряжённости. Эксперты подчёркивают, что такие контакты важны для обеспечения стабильности, особенно в условиях текущих геополитических вызовов.