В Москве суд арестовал шестерых человек, включая несовершеннолетнюю, по обвинению в пособничестве запрещённой террористической организации РДК. По данным следствия, они занимались нанесением символики и лозунгов в поддержку РДК, а также обучались изготовлению зажигательных устройств.

В Москве Замоскворецкий суд принял решение об аресте шести человек, подозреваемых в связях с запрещённой в России террористической группировкой «Русский добровольческий корпус» (РДК). Среди арестованных оказалась несовершеннолетняя девушка 2007 года рождения. Задержанным предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации, а также в публичной поддержке и пропаганде терроризма. Суд постановил заключить их под стражу до 9 апреля 2025 года.

Следствие установило, что задержанные наносили символику и лозунги в поддержку РДК на здания в Москве, а также осваивали изготовление самодельных зажигательных средств. Один из обвиняемых, Савельев С.М., признал свою вину. Тем не менее, ходатайство его адвоката о замене ареста на более мягкую меру суд отклонил, ссылаясь на тяжесть обвинений и риск возможного вмешательства в ход расследования.

РДК был признан террористической организацией в декабре 2023 года. По данным правоохранительных органов, его участники ранее пытались совершать диверсионные атаки на приграничные районы России, включая Белгородскую и Курскую области. Президент Владимир Путин заявлял, что численность группировок, подобных РДК, составляет около 2,5 тысяч человек.

ФСБ ранее задержала в Москве семерых подозреваемых в попытке создать подпольную ячейку РДК. В ходе обысков у них были обнаружены тактическое оружие, флаги с запрещённой символикой и переписка с предполагаемыми кураторами из РДК. Данные об их деятельности стали ключевыми для расследования, связанного с последними арестами.