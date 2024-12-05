HBO и Warner Bros. Television предложили британскому актёру Паапе Эссьеду роль Северуса Снегга в грядущем сериале по «Гарри Поттеру». Эссьеду, известный по сериалам «Банды Лондона» и «Чёрное зеркало», а также своей театральной карьерой, может стать частью амбициозного проекта, который адаптирует все семь книг Джоан Роулинг в формате сериала.

Британский актёр Паапа Эссьеду находится в центре обсуждений после того, как стало известно, что ему предложили роль Северуса Снегга в новом сериале по вселенной «Гарри Поттера», который разрабатывается стриминговым сервисом Max (ранее HBO Max). Источники из индустрии подтвердили эту информацию, однако официального заявления от актёра или студии пока не поступало. Если Эссьеду согласится, он станет новым воплощением одного из самых культовых персонажей франшизы.

Паапа Эссьеду, известный по ролям в сериалах «Банды Лондона», «Чёрное зеркало» и фильме «Убийство в Восточном экспрессе», также имеет богатый театральный опыт. Он исполнял роль Гамлета в Королевской шекспировской труппе, что демонстрирует его способность глубоко раскрывать сложных и многослойных персонажей. Его возможное назначение на роль Снегга станет шагом к повышению инклюзивности в кастинге, что давно обсуждается в контексте новых адаптаций.

Сериал станет полной переработкой оригинальной серии фильмов и будет адаптировать все семь книг Джоан Роулинг. Каждая книга получит отдельный сезон, что позволит глубже раскрыть персонажей и расширить детали сюжета. Сценаристкой и шоураннером проекта выступит Франческа Гардинер, известная по работам над сериалами «Наследники» и «Убивая Еву», а режиссёром первых эпизодов станет Марк Майлод, ранее работавший над «Игрой престолов». Релиз первого сезона запланирован не ранее 2027 года.

Особое внимание уделяется кастингу, так как создатели сериала стремятся к инклюзивности и современному подходу к изображению персонажей. Тем не менее, назначение актёра на роль Северуса Снегга может вызвать споры среди поклонников, так как оригинальное исполнение Алана Рикмана стало культовым. Рикман задал высокую планку, представив персонажа как трагическую и сложную фигуру, что сделало его одним из самых запоминающихся героев в экранизациях.

Официальные объявления о касте пока не сделаны, включая роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Тем не менее, HBO и Warner Bros. Television обещают сохранить верность оригинальному материалу, одновременно добавляя свежие элементы, которые сделают проект привлекательным как для новых зрителей, так и для преданных поклонников.