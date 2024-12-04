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jackhalloween9
Парламент Южной Кореи готовится к голосованию о прекращении полномочий президента Юн Сок Ёля
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль столкнулся с угрозой импичмента после неудачной попытки введения военного положения. Оппозиционные партии, обвинив его в нарушении конституции и превышении полномочий, инициировали процесс импичмента. Для отстранения президента требуется две трети голосов парламента.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль столкнулся с угрозой импичмента после неудачной попытки введения военного положения. 3 декабря глава государства обвинил оппозицию в попытке государственного переворота и распорядился задействовать армию для блокировки работы парламента. Однако через шесть часов решение было отменено из-за давления со стороны оппозиционных сил и массовых протестов, вспыхнувших по всей стране.

Оппозиционные партии, обладающие большинством в Национальном собрании, инициировали процесс импичмента, заявив, что действия президента нарушают конституцию и угрожают демократическому устройству страны. Для успешного импичмента требуется две трети голосов депутатов парламента, то есть 200 из 300 голосов. Оппозиция располагает 192 местами, поэтому ей необходимо заручиться поддержкой ещё восьми депутатов из правящей партии «Гражданская сила».

Решение о введении военного положения вызвало резкую критику со стороны международного сообщества и внутри страны. США, основной союзник Южной Кореи, выразили обеспокоенность, заявив, что не были заранее уведомлены о действиях президента. Южнокорейский фондовый рынок также отреагировал на политическую нестабильность: индекс KOSPI упал на 1,4%, усугубив годовые потери.

Президент Юн настаивает на том, что его действия были необходимы для защиты конституционного порядка. Однако его критики утверждают, что он превысил свои полномочия, что стало угрозой для демократической системы страны. События вызвали всплеск протестной активности: десятки тысяч граждан вышли на улицы с призывами к отставке президента.

Если парламент проголосует за импичмент, это будет второй случай в истории Южной Кореи после отставки президента Пак Кын Хе в 2017 году. Временные обязанности главы государства в таком случае перейдут к премьер-министру Хан Док Су, а в течение 60 дней должны быть назначены новые выборы.

Ожидается, что голосование по импичменту состоится 6–7 декабря. Ситуация остаётся напряжённой, а исход голосования станет определяющим моментом для политического будущего Южной Кореи. Мировые лидеры и международные наблюдатели пристально следят за развитием событий в стране.

#новости
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