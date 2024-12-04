Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из GSC Game World заявили, что перенос игры снова был невозможен из-за предельной нагрузки на команду и риска финансовых потерь. Производство велось в условиях эвакуации сотрудников и постоянной оптимизации, что сделало релиз в запланированный срок единственным вариантом.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из студии GSC Game World заявили, что перенос релиза игры снова был невозможен. Команда призналась, что работала в условиях предельной нагрузки, доводя проект до выпуска, несмотря на кризисные обстоятельства. По словам представителей студии, разработка игры превратилась в настоящую марафонскую гонку, которая поставила команду на грань выгорания.

Ключевой причиной отказа от очередного переноса стала невозможность выдержать дополнительные финансовые и моральные издержки. Разработчики отметили, что любые задержки могли нанести серьёзный удар по проекту, который уже столкнулся с огромным количеством сложностей. На этапе производства команда сталкивалась с проблемами, связанными с эвакуацией сотрудников, техническими трудностями и постоянной оптимизацией игры для различных платформ.

Процесс разработки был осложнён необходимостью завершить ключевые элементы игры, такие как система A-Life 2.0. Этот компонент изначально должен был стать революционным, но из-за нехватки времени его функциональность была сокращена. Разработчики приняли решение выпустить игру в текущем состоянии, сосредоточившись на последующей доработке через патчи и обновления.

С момента релиза команда уже выпустила три крупных патча, исправляющих баги и улучшавших стабильность игры. Они включают изменения в управлении, исправление ошибок с появлением NPC и улучшение работы системы сохранений. Несмотря на технические проблемы, игра достигла коммерческого успеха, продав более миллиона копий за первые два дня.

Разработчики подчеркнули, что их приоритетом остаётся исправление текущих ошибок и улучшение функционала. Они обещают продолжить выпуск обновлений, направленных на восстановление заявленных возможностей, включая улучшение симуляции жизни в Зоне. Команда выражает благодарность игрокам за поддержку и обещает сделать всё возможное, чтобы оправдать их ожидания.