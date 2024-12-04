Разборка Intel Arc B580 Limited Edition раскрыла ключевые особенности новой видеокарты, включая асимметричное расположение GPU, компактную плату и двухсекционную систему охлаждения. Устройство оснащено памятью Samsung GDDR6 с потенциалом разгона до 22 Гбит/с и обладает энергопотреблением в 190 Вт.

В преддверии официального старта продаж видеокарты Intel Arc B580 Limited Edition энтузиасты опубликовали подробный разбор устройства, который раскрыл интересные особенности её конструкции и компонентов. Разборка позволила увидеть внутреннее устройство графической карты, включая уникальные инженерные решения и технические характеристики.

В основе Arc B580 лежит графический процессор BGM-G21 с 20 ядрами Xe2. Внимание привлекло асимметричное расположение GPU, который находится в левом нижнем углу подложки, что нехарактерно для большинства современных видеокарт.

Это решение обеспечивает улучшенное охлаждение, так как графический чип размещён ближе к центру радиатора. Сама плата имеет компактные размеры и занимает менее половины длины корпуса карты, что позволяет эффективно использовать внутреннее пространство.

Видеопамять представлена чипами Samsung GDDR6 с рабочей скоростью 19 Гбит/с, хотя сами микросхемы рассчитаны на 20 Гбит/с. Intel планирует внедрить возможность разгона до 22 Гбит/с через новое графическое программное обеспечение. Энергопотребление видеокарты составляет 190 Вт, что соответствует использованию одного 8-контактного разъёма питания PCIe.

Система охлаждения Arc B580 включает два радиатора и большие зоны для циркуляции воздуха. Задняя часть карты освобождена от дополнительных элементов, что позволяет улучшить отвод тепла. Конструкция ориентирована на снижение температуры при интенсивных нагрузках, делая карту более стабильной в работе.

Особое внимание в разборе было уделено корпусу устройства. Референсная версия Intel отличается лаконичным дизайном и использованием высококачественных материалов, включая алюминиевые элементы. Разработчики акцентировали внимание на удобстве обслуживания карты, что делает её привлекательной для энтузиастов и моддеров.

Разборка Arc B580 вызвала широкий интерес среди поклонников графических решений Intel, предоставив первые детализированные данные о конструкции и возможностях карты. Официальные продажи Arc B580 стартуют 13 декабря 2024 года по цене $249.