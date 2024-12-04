Sony и Polyphony Digital анонсировали бесплатный гоночный симулятор My First Gran Turismo, который выйдет 6 декабря 2024 года на PS4 и PS5. Игра предоставит 18 автомобилей, три трассы и различные гоночные события, включая испытания на время и музыкальные ралли.

Sony и Polyphony Digital анонсировали релиз My First Gran Turismo, бесплатного гоночного симулятора, который будет доступен для загрузки на PS4 и PS5 с 6 декабря 2024 года. Проект приурочен к 30-летию бренда PlayStation и представляет собой упрощённую версию Gran Turismo 7. Игра направлена на привлечение новой аудитории, предоставляя возможность новичкам освоить ключевые аспекты знаменитой серии.

My First Gran Turismo предлагает игрокам 18 автомобилей и три культовые трассы, включая Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway и Trial Mountain Circuit. Игровой процесс включает три гоночных события, три испытания на время, три музыкальных ралли и полный набор тестов для получения лицензий. Эти режимы обучают основам вождения: ускорению, торможению и управлению на поворотах. Разработчики подчёркивают, что игра поможет игрокам постепенно развивать свои навыки, наслаждаясь гоночным процессом.

Особенность игры — полная поддержка PlayStation VR2 для PS5, что создаёт максимальный эффект присутствия. Пользователи также смогут переносить заработанные автомобили в полную версию Gran Turismo 7, что делает проект интегрированным с основной серией. Размер клиента игры составляет 12–15 ГБ, загрузка доступна через PlayStation Store.





Создатель серии Кадзунори Ямаути отметил, что My First Gran Turismo была разработана с целью сделать автомобильный мир доступным для всех возрастов. Проект ориентирован как на детей, впервые знакомящихся с гонками, так и на взрослых, желающих освежить свои навыки или вновь ощутить радость виртуального автоспорта. Этот шаг является частью стратегии Sony по популяризации франшизы среди новых поколений игроков.