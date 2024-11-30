С 1 января 2025 года на Украине вводится обязательная базовая военная подготовка для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Обучение продлится до пяти месяцев в мирное время и три месяца в условиях военного положения, включая общевойсковую подготовку и профессиональную специализацию. Студенты смогут проходить подготовку параллельно с учёбой в вузах, в том числе на военных кафедрах.

С 1 января 2025 года на Украине будет введена обязательная базовая военная подготовка для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Это решение направлено на повышение обороноспособности страны и подготовку граждан к возможной службе в вооружённых силах. Инициатива заменит традиционную срочную службу и станет важным этапом реформирования системы национальной безопасности.

Продолжительность обучения составит до пяти месяцев в мирное время и три месяца в условиях военного положения. В первый месяц обучения будут проводиться занятия по общевойсковой подготовке, включающие изучение обращения с оружием и тактические навыки. Последующие два месяца будут посвящены профессиональной специализации, в зависимости от выбранного направления.

Для студентов обучение будет проходить параллельно с основным образовательным процессом. В вузах с военными кафедрами подготовка будет организована на их базе, что позволит учащимся совмещать учёбу и прохождение программы. Те, кто не завершит подготовку до 25 лет, будут обязаны пройти учебные военные сборы и получить статус военнообязанного.

Министерство обороны подчёркивает, что программа направлена на формирование базовых военных навыков у граждан. Кроме того, рассматривается возможность введения аналогичной подготовки для женщин. Этот шаг обсуждается как на уровне вузовских программ, так и в виде специальных курсов.