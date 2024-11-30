В 2025 году Институт развития интернета увеличит финансирование российских разработчиков видеоигр до двух миллиардов рублей. Новая программа поддерживает проекты с длительным циклом разработки до шести лет. Финансирование составляет от 30% до 50% стоимости.

Институт развития интернета (ИРИ) в 2025 году увеличит финансирование отечественных разработчиков видеоигр до двух миллиардов рублей. В 2024 году сумма поддержки составила 1,57 миллиарда рублей, что позволило запустить несколько перспективных проектов, запланированных к выпуску в 2025–2026 годах.

ИРИ внедрил новый подход, позволяющий финансировать игры с длительным циклом разработки, увеличив максимальный срок реализации с трёх до шести лет. Уже один проект с таким сроком был принят в программу. Для участия в конкурсе студии обязаны предоставить концепт, прототип или демоверсию, а также подтвердить квалификацию своей команды. Финансирование составляет от 30% до 50% от общей стоимости проекта.

За последние годы при поддержке ИРИ вышли такие игры, как «Смута», «Спарта 2035» и RPG «Сатурн». Однако, как отмечают эксперты, даже увеличенный бюджет может быть недостаточен для создания крупных ААА-игр, стоимость которых начинается от 1,5 миллиарда рублей.

Дополнительно в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы предусмотрено увеличение общего финансирования ИРИ до 25,4 миллиарда рублей, что почти вдвое превышает предыдущие планы. Средства направят на производство цифрового контента, включая игры, отражающие гражданские и духовно-нравственные ценности.

Ранее, в сентябре 2024 года, президент Владимир Путин поручил усилить поддержку российской игровой индустрии, направив на это бюджетные ассигнования. Это решение направлено на стимулирование развития отечественного рынка видеоигр и поддержку российских разработчиков в условиях глобальной конкуренции.