В Тбилиси прошли массовые протесты против приостановки переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. В столкновениях с демонстрантами пострадали 32 сотрудника МВД, 43 участника акции задержаны. Оппозиция требует возобновления переговоров и досрочных выборов, а международное сообщество призывает к диалогу для предотвращения эскалации. Ситуация остаётся напряжённой.

29 ноября 2024 года в Тбилиси у здания парламента Грузии прошли массовые протесты, вызванные решением правительства приостановить переговоры о вступлении страны в Европейский союз до 2028 года. В акциях приняли участие тысячи граждан, выражающих недовольство внешнеполитическим курсом страны. Протестующие считают это решение отступление от евроинтеграции, закреплённой в конституции Грузии.

Силовые органы применили водомёты и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В результате столкновений пострадали 32 сотрудника МВД, 13 из которых были госпитализированы, один остаётся в больнице с серьёзными травмами. Также задержаны 43 участника акции за неподчинение полиции и мелкие правонарушения.

Оппозиционные партии, включая «Единое национальное движение» и «Сильную Грузию», требуют возобновления переговоров с ЕС и проведения досрочных парламентских выборов. Лидеры оппозиции объявили о создании координационного штаба для организации дальнейших протестов и настаивают на мирном характере акций.

Правительство заявляет о готовности к диалогу, но подчёркивает важность сохранения общественного порядка. При этом международное сообщество, включая Европарламент, выразило обеспокоенность происходящим и призвало стороны к диалогу для предотвращения эскалации.