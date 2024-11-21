Меры Роскомнадзора направлены на предотвращение нарушений законодательства и обеспечение информационной безопасности. Исключение сделано для VPN, применяемых в государственных и корпоративных целях. Эксперты опасаются, что это ограничение затруднит доступ к образовательным и научным материалам.

С 30 ноября 2024 года в России начинает действовать запрет на распространение информации о VPN-сервисах, которые используются для обхода блокировок. Этот шаг, инициированный Роскомнадзором, направлен на ограничение публикации научных, технических и статистических данных, связанных с работой и настройкой VPN. Исключение сделано только для информации о VPN, используемых для обеспечения защищённого доступа к ресурсам государственных органов, коммерческих структур и муниципальных служб.

Решение будет действовать до 1 сентября 2029 года. Согласно официальным заявлениям Роскомнадзора, запрет вводится для предотвращения нарушений законодательства и обеспечения информационной безопасности страны. На протяжении 2024 года ведомство уже заблокировало 197 VPN-сервисов и потребовало удаления информации о них с различных интернет-ресурсов, что стало частью масштабной кампании по борьбе с обходом интернет-блокировок.

Новый регламент касается всех публикаций, связанных с технологией VPN, если её использование направлено на доступ к запрещённым ресурсам. Однако для личных целей, таких как защищённый обмен данными или корпоративное использование, применение VPN остаётся разрешённым.

Эксперты указывают, что этот запрет может повлиять на доступность образовательных материалов и затруднить работу исследователей в области информационной безопасности. Несмотря на то, что регулирование нацелено на контроль технологий обхода блокировок, оно уже вызвало обсуждение в IT-сообществе, где опасаются, что эти меры могут негативно отразиться на развитии отрасли. Как новые правила скажутся на доступности технологий и их использовании, покажет время.