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Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий

Мир реальных преступлений всегда привлекал внимание как следователей, так и обычных людей. Истории, основанные на реальных событиях, позволяют погрузиться в атмосферу расследований, понять мотивы преступников и наблюдать за ходом правосудия. Тру-крайм жанр становится всё более популярным, предоставляя зрителям уникальную возможность увидеть самые драматичные и шокирующие моменты реальной жизни.
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Современные зрители пресытились обычным кино. Многих привлекает авторский вымысел, но большинству хочется какого-то реализма на экране. По этой причине начали приобретать популярность тру-крайм фильмы, в основе которых лежат настоящие преступления. Если в реальности оказаться свидетелем происшествия зачастую приводит к беде, то находясь по ту сторону экрана можно безопасно поучаствовать в расследовании дела. В подборке мы привели несколько достойных фильмов в жанре тру-крайм. Помните – всё, о чем рассказывают герои, не вымысел.

Кто убил Гаррета Филлипса? (2019 год)

Оценка на Кинопоиске: 7.3

Октябрь 2011-го года. Нью-йоркские полицейские нашли тело мальчика Гаррета Филлипса в опустевшей квартире. Трагедия произошла внезапно для всех: ребенок играл в баскетбол, а незадолго до смерти беседовал с матерью по телефону.

Расследование проходило крайне тяжело. Круг подозреваемых только ширился, и в него попал даже бойфренд матери покойного, однако убийцу так и не удалось найти.

Прослушивание на роль ДжонБене (2017 год)

Оценка на Кинопоиске: 6.2

66-ой год, город Боулдер. Незадолго до проведения конкурса красоты пропала одна из его участниц – ДжонБене Рамзи. После поисков девочка обнаружилась мертвой в собственном доме. Авторы фильма решили провести эксперимент: они проводят пробы среди местных жителей, параллельно знакомясь с мнением людей, рассказывающих собственные мысли о произошедшем в тот день.

Убийства в Старвед Рок (2021 год)

Оценка на Кинопоиске: 6.6

История о нашумевшем в свое время убийстве в парке Старвед Рок. В 60-ом году Честер Вегер погубил трёх женщин. Такой версии придерживается следствие и суд, приговоривший мужчину к высшей мере наказания – смерти, но после сменивший своё решение на 60 лет заключения. Честер отбыл положенный срок и вышел на свободу спустя шесть десятков лет. Действительно ли он убил тех женщин?

Безумен, но не болен (2020 год)

Оценка на Кинопоиске: 7.3

Картина представляет собой хронику наблюдений режиссера за деятельностью Дороти Льюис. Женщина является заслуженным специалистом в сфере изучения мышления убийц. За практику ей удалось побеседовать с многими нашумевшими маньяками, а также стать приглашенным для расследования экспертом в нескольких громких делах.

Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей (2021 год)

Оценка на Кинопоиске: 7.4

В картине освещают события, связанные с очень известным американским преступником – Ричардом Рамиресом. До того момента, как его поймали, мужчина успел погубить свыше 20-ти человек. Расследование заняло уйму времени, ведь Рамирес действовал наугад, тем самым вводя в тупик следствие. Специалисты и эксперты не могли составить его психологический портрет, а также вычислить закономерность в жертвах. Как же удалось поймать столь непредсказуемого человека?

Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу (2019 год)

Оценка на Кинопоиске: 7.8

В интернете начал орудовать убийца, взявший себе псевдоним «Кибергримм». Ему решили противостоять молодые хакеры, пытаясь вычислить и будущих жертв, и истинную личность преступника.

Сериал стартует с волнений в интернет-пространстве: в сети начинают распространяться видео убийств, совершенных онлайн. Все жертвы являются сотрудниками IT-сферы или имеют к ней какое-либо отношение. Молодой и довольно умный хакер Макс пытается противостоять преступнику, чтобы вывести его на чистую воду.

Я люблю тебя, теперь умри (2019 год)

Оценка на Кинопоиске: 7.4

Кто бы мог подумать, что причиной смерти может стать обычная СМС? Речь пойдет о трагедии, произошедшей летом 2014-го года. Только перешедший черту совершеннолетия Конрад Рой завершил жизнь суицидом в автомобиле, припаркованном возле супермаркета. Полиция, в ходе проверки телефона, выяснила, что прошедшие несколько месяцев парень посвятил общению со своей девушкой – Мишель, которая пыталась убедить его покончить с собой. Благодаря этой истории американская судебная система изменила подход к кибербуллингу.

Потерянный рай (1996 год)

Оценка на Кинопоиске: 7.3

Правосудию необходимо найти виновного, и неважно, имеет ли он причастность к делу, или оказался на месте преступления по несчастливой случайности. В подобную ситуацию попали три юноши-нонкформиста, которых обвинили в совершении группового убийства. Документальный фильм является судебной драмой в реальной жизни и показывает, что даже спорные улики, и отсутствие четких доказательств, могут загубить жизнь невиновных.

Для одних зрителей тру-крайм фильмы являются пособием по психологии, где они пытаются понять мотивы действий преступников. Другие же смотрят картины для внесения какого-либо разнообразия в свою размеренную повседневность. Но бывали и случаи, когда увлеченные зрители присоединялись к следствию, и даже помогали обнаружить преступника.

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