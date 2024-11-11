Во времена Второй мировой войны Турция оказалась в непростой геополитической ситуации. Оказавшись между интересами Германии, Советского Союза и западных союзников, республика с миллионной армией на границе должна была сделать сложный выбор. Хотя Турция подписала с Германией договор о дружбе и имела антисоветские настроения, она так и не стала воюющим союзником Третьего рейха. Как страна удержалась от участия в боевых действиях и сохранила нейтралитет? Попробуем рассмотреть главные причины и политические стратегии, которые лежали в основе этого решения.

Исторический контекст: от Османской империи к новой Турции

Чтобы понять мотивы Турции в период Второй мировой войны, нужно вернуться к началу XX века, когда Османская империя после Первой мировой войны распалась, потеряв многие территории. После поражения и оккупации страны войсками Антанты началась война за независимость под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. Победив в ней, Турция провозгласила себя республикой и стала независимой. В этот период республика начала строительство светского государства с ориентацией на нейтралитет в международных конфликтах, что стало основой для её дальнейшей внешней политики.

В течение 1920–30-х годов внешняя политика кемалистской Турции была направлена на восстановление позиций страны в регионе. В 1939 году Турция заключила с Великобританией и Францией пакт о сотрудничестве, который призван был обезопасить её от агрессии на международной арене. Однако с началом Второй мировой войны, после вступления Италии в конфликт и объявления войны Франции и Великобритании, Турция воспользовалась юридической лазейкой и приостановила союзные обязательства, решив держаться в стороне от конфликта. Этим она также стремилась обезопасить свои позиции перед лицом нарастающей мощи Германии.

Договор о дружбе с Германией и баланс сил

Несмотря на нейтралитет, Турция начала налаживать дипломатические связи с Германией. В июне 1941 года, буквально за несколько дней до начала операции «Барбаросса», Турция подписала с Германией договор о дружбе. Это соглашение послужило укреплению отношений с Рейхом, который рассматривал Турцию как потенциального союзника в борьбе с Советским Союзом. Турция, в свою очередь, рассматривала этот договор как защитный барьер от восточной угрозы, понимая при этом, что вступление в открытую войну может оказаться для неё губительным.

Одним из главных факторов, определивших отношение Турции к Германии, стал вопрос стратегически важного сырья – хрома. Хром был крайне необходим Германии для производства оружия и военной техники, а Турция имела значительные его запасы. Экспорт этого металла стал выгодным предприятием для Турции, которая зарабатывала на продаже хрома, поддерживая экономику в военные годы. Однако, продавая хром Германии, Турция также стремилась не допускать полного сближения с Рейхом и сохранять экономические связи с западными союзниками, что создавало своего рода баланс.

Мобилизация армии и подготовка к войне

С началом войны в Европе Турция понимала, что ей, возможно, придётся защищать свои интересы в условиях нестабильной международной обстановки. В 1942 году турецкое правительство провело всеобщую мобилизацию, в результате которой под ружьё было поставлено более 700 тысяч солдат. Турецкая армия была развернута на границе с СССР в районе Батуми. Несмотря на договор о дружбе с Германией и активное вооружение, Турция не собиралась немедленно вступать в боевые действия, хотя и обсуждала с немецкой стороной возможные условия участия в войне. Одним из таких условий было взятие Сталинграда силами Германии, однако после поражения немцев под Сталинградом Турция окончательно отказалась от участия на стороне Рейха.

Турция также стремилась обезопасить свои границы и пыталась выторговать у Германии уступки на Кавказе, включая доступ к нефтяным месторождениям. Однако компромисс достичь не удалось: Турция настаивала на своём праве принимать решения в интересах внутренней безопасности и независимости, в то время как Германия требовала создания военного коридора для движения войск. Анкара осознавала, что такой союз в конечном итоге может привести к потере независимости и даже территорий, и предпочла оставить территориальные споры в стороне.

Давление союзников и стратегия выжидания

Вскоре, наблюдая за ухудшением положения Германии на восточном фронте, Турция всё больше склонялась к поддержке западных союзников. Великобритания и США с 1943 года активно оказывали давление на Анкару, призывая её присоединиться к антигитлеровской коалиции. Однако турецкое правительство, понимая, что Германия уже не так сильна, предпочитало сохранять стратегический нейтралитет, выжидая, как повернётся ход войны.

В 1944 году Турция разорвала дипломатические отношения с Германией, что фактически ознаменовало её отход от политики сближения с Рейхом. Спустя несколько месяцев, в 1945 году, под давлением западных союзников Турция объявила Германии войну, хотя участие в боевых действиях так и не принимала. Этот шаг позволил Анкаре занять место среди стран-участниц ООН после войны, что укрепило её позиции на международной арене и помогло избежать последствий, связанных с возможным союзом с Германией.

Экономические выгоды от нейтралитета и дипломатический баланс

Нейтралитет Турции позволил ей не только сохранить независимость, но и извлекать экономическую выгоду. Поддерживая экономические связи и с Германией, и с союзниками, Анкара получала необходимое финансирование и обеспечивала внутреннюю стабильность. Продажа хрома, который использовался для производства военной техники, помогала стране развивать экономику, поддерживать внутренние ресурсы и оставаться в стороне от разрушительных последствий военных действий.

Балансируя между союзниками и Германией, Турция постепенно готовила почву для послевоенного сближения с Западом, опасаясь возможного усиления влияния Советского Союза в Европе и на Кавказе. После окончания Второй мировой войны Турция перешла к активной про-западной политике, что в дальнейшем привело к её вступлению в НАТО и установлению стратегического партнёрства с западными державами.