Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему Турция, мобилизовав миллион солдат, отказалась от войны на стороне Германии

В годы Второй мировой войны Турция оказалась на перепутье: страна мобилизовала почти миллион солдат, подготовилась к возможному вторжению и даже заключила договор о дружбе с Германией. Но, несмотря на давление со стороны Третьего рейха, Турция предпочла сохранить нейтралитет и так и не вступила в войну. Это решение, возможно, спасло страну от разрушений, с которыми столкнулись другие государства, но его причины не ограничиваются стремлением избежать войны.
+

Во времена Второй мировой войны Турция оказалась в непростой геополитической ситуации. Оказавшись между интересами Германии, Советского Союза и западных союзников, республика с миллионной армией на границе должна была сделать сложный выбор. Хотя Турция подписала с Германией договор о дружбе и имела антисоветские настроения, она так и не стала воюющим союзником Третьего рейха. Как страна удержалась от участия в боевых действиях и сохранила нейтралитет? Попробуем рассмотреть главные причины и политические стратегии, которые лежали в основе этого решения.

Исторический контекст: от Османской империи к новой Турции

Чтобы понять мотивы Турции в период Второй мировой войны, нужно вернуться к началу XX века, когда Османская империя после Первой мировой войны распалась, потеряв многие территории. После поражения и оккупации страны войсками Антанты началась война за независимость под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. Победив в ней, Турция провозгласила себя республикой и стала независимой. В этот период республика начала строительство светского государства с ориентацией на нейтралитет в международных конфликтах, что стало основой для её дальнейшей внешней политики.

В течение 1920–30-х годов внешняя политика кемалистской Турции была направлена на восстановление позиций страны в регионе. В 1939 году Турция заключила с Великобританией и Францией пакт о сотрудничестве, который призван был обезопасить её от агрессии на международной арене. Однако с началом Второй мировой войны, после вступления Италии в конфликт и объявления войны Франции и Великобритании, Турция воспользовалась юридической лазейкой и приостановила союзные обязательства, решив держаться в стороне от конфликта. Этим она также стремилась обезопасить свои позиции перед лицом нарастающей мощи Германии.

Договор о дружбе с Германией и баланс сил

Несмотря на нейтралитет, Турция начала налаживать дипломатические связи с Германией. В июне 1941 года, буквально за несколько дней до начала операции «Барбаросса», Турция подписала с Германией договор о дружбе. Это соглашение послужило укреплению отношений с Рейхом, который рассматривал Турцию как потенциального союзника в борьбе с Советским Союзом. Турция, в свою очередь, рассматривала этот договор как защитный барьер от восточной угрозы, понимая при этом, что вступление в открытую войну может оказаться для неё губительным.

Одним из главных факторов, определивших отношение Турции к Германии, стал вопрос стратегически важного сырья – хрома. Хром был крайне необходим Германии для производства оружия и военной техники, а Турция имела значительные его запасы. Экспорт этого металла стал выгодным предприятием для Турции, которая зарабатывала на продаже хрома, поддерживая экономику в военные годы. Однако, продавая хром Германии, Турция также стремилась не допускать полного сближения с Рейхом и сохранять экономические связи с западными союзниками, что создавало своего рода баланс.

Мобилизация армии и подготовка к войне

С началом войны в Европе Турция понимала, что ей, возможно, придётся защищать свои интересы в условиях нестабильной международной обстановки. В 1942 году турецкое правительство провело всеобщую мобилизацию, в результате которой под ружьё было поставлено более 700 тысяч солдат. Турецкая армия была развернута на границе с СССР в районе Батуми. Несмотря на договор о дружбе с Германией и активное вооружение, Турция не собиралась немедленно вступать в боевые действия, хотя и обсуждала с немецкой стороной возможные условия участия в войне. Одним из таких условий было взятие Сталинграда силами Германии, однако после поражения немцев под Сталинградом Турция окончательно отказалась от участия на стороне Рейха.

Турция также стремилась обезопасить свои границы и пыталась выторговать у Германии уступки на Кавказе, включая доступ к нефтяным месторождениям. Однако компромисс достичь не удалось: Турция настаивала на своём праве принимать решения в интересах внутренней безопасности и независимости, в то время как Германия требовала создания военного коридора для движения войск. Анкара осознавала, что такой союз в конечном итоге может привести к потере независимости и даже территорий, и предпочла оставить территориальные споры в стороне.

Давление союзников и стратегия выжидания

Вскоре, наблюдая за ухудшением положения Германии на восточном фронте, Турция всё больше склонялась к поддержке западных союзников. Великобритания и США с 1943 года активно оказывали давление на Анкару, призывая её присоединиться к антигитлеровской коалиции. Однако турецкое правительство, понимая, что Германия уже не так сильна, предпочитало сохранять стратегический нейтралитет, выжидая, как повернётся ход войны.

В 1944 году Турция разорвала дипломатические отношения с Германией, что фактически ознаменовало её отход от политики сближения с Рейхом. Спустя несколько месяцев, в 1945 году, под давлением западных союзников Турция объявила Германии войну, хотя участие в боевых действиях так и не принимала. Этот шаг позволил Анкаре занять место среди стран-участниц ООН после войны, что укрепило её позиции на международной арене и помогло избежать последствий, связанных с возможным союзом с Германией.

Экономические выгоды от нейтралитета и дипломатический баланс

Нейтралитет Турции позволил ей не только сохранить независимость, но и извлекать экономическую выгоду. Поддерживая экономические связи и с Германией, и с союзниками, Анкара получала необходимое финансирование и обеспечивала внутреннюю стабильность. Продажа хрома, который использовался для производства военной техники, помогала стране развивать экономику, поддерживать внутренние ресурсы и оставаться в стороне от разрушительных последствий военных действий.

Балансируя между союзниками и Германией, Турция постепенно готовила почву для послевоенного сближения с Западом, опасаясь возможного усиления влияния Советского Союза в Европе и на Кавказе. После окончания Второй мировой войны Турция перешла к активной про-западной политике, что в дальнейшем привело к её вступлению в НАТО и установлению стратегического партнёрства с западными державами.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

турция история турция и германия
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
10
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
2
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
13
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
8
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплекта вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
5
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
5
Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
1
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
1
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
5
Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
+
SsangYong официально возвращается в Россию под новым брендом KG Mobility
+
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
6
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
6
Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" поразил M1 Abrams в Курской области
+
WSJ: США передадут Киеву дефицитные зенитные ракеты Patriot и NASAMS количеством 500 единиц
1
Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
2
Автор канала JerryRigEverything проверил на прочность обычную версию iPhone 16
+
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
8
Marvel пытается вернуть величие - Кевин Файги анонсировал возвращение культовых героев
1
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
Эксперт Смоленко: Российские удары по "Мотор-Сич" и "Южмашу" прервали ракетную программу Киева
+
Конец эпохи: Steam прощается с двумя версиями Windows
+
СМИ: США начали поставлять на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E
+
В Geforce Now с 2025 года вводится почасовой лимит
+

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
176
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
1
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
6
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
28
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
21
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
2
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
3
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
4
Биткоин добрался до $80 тыс, но через год может стоить и все $200 тыс, если аналитики окажутся правы
4

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
00:35
Не утонет точно)
Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
Fetaminaza
00:32
жополизы отсосиновики
Politico: Европарламент призывает к принятию более жёстких мер в отношении «теневого» флота России
REY_B_
00:31
Классическая финансовая пирамида! - Когда "инвесторы" попрут за кровными, она тут же лопнет
Крупнейший корпоративный кит биткоина продолжает скупать монеты и повышать курс
Kalman Bronstein
00:21
Ладно бы только это, загрузка проца от интелов почти везде на ПОЛОВИНУ меньше и каким-то магическим образом везде у интелов жрется на гиг памяти больше. А жрется потому что этот софт показывает всю по...
UserBenchmark советует для игр Core i5-13600K вместо Ryzen 7 9800X3D
32Влад32
00:21
Украина, или точнее то, что от нее останется, будет самым бедным государством в Европе.
Губернатор Курской области оценил стоимость восстановления региона после вторжения в него ВСУ
lighteon
00:21
А я как сержант из Doom 3 буду. (: Хотя может и не буду... Дело случая)
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
PanzerK
00:16
Оно и на GeForce FX5700 и Radeon 9600 - идёт очень не очень.
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
PanzerK
00:03
5700 это уже второе поколение FX'ов, там ситуация куда лучше, впрочем в DX 9.0 она всё так же фактически неработоспособна и уступает Radeon 9600 примерно в двое.
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
PanzerK
00:01
А мои статьи не для вас написаны... вам там не рады...
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
Владимир Колодяжный
23:58
Причем делать это без нижнего подогрева и не снимая радиаторы. Это прям верх делитанства.
Энтузиаст продемонстрировал процесс замены сломанного контакта сокета без выпаивания всего разъема
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем