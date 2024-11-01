За годы существования СССР на советских заводах было создано множество машин повышенной проходимости. Среди них особенно выделяются пять легковых автомобилей, ставших эталоном проходимости. Советские конструкторы добились выдающихся результатов, создав легковые авто, способные справляться с самыми трудными дорожными условиями. Рассмотрим подробнее, какие автомобили заслужили звание самых проходимых.

ВАЗ-2121 «Нива»

Этот автомобиль, изначально спроектированный в конце 1970-х годов, стал настоящей легендой как советского, так и российского автопрома. Выпуск ВАЗ-2121 продолжается и по сей день, что подчеркивает его огромную популярность. Особенно автомобиль востребован у жителей сельской местности и любителей активного отдыха. ВАЗ-2121 за время своего существования пережил множество улучшений, что позволило ему оставаться актуальным даже по сегодняшним меркам.

Особую популярность «Нива» получила благодаря сочетанию компактных размеров и высокой проходимости. Её постоянный полный привод, короткие свесы и высокая подвеска сделали её способной легко преодолевать грунтовые дороги, глубокий снег и даже болотистую местность. Некоторые зарубежные эксперты считают, что именно «Нива» стала прототипом современных компактных кроссоверов. Это был первый советский автомобиль, который сочетал комфорт легковушки с возможностями внедорожника, что сделало его уникальным на своём времени и передовым продуктом Волжского автомобильного завода. «Нива» была настолько популярной, что экспортировалась в 100 стран, включая Великобританию и Канаду, где она получила положительные отзывы.

ГАЗ-61-73

Этот автомобиль был создан на основе ГАЗ-АА и начал выпускаться в конце 1930-х годов. ГАЗ-61-73 отличался отличной проходимостью и стал незаменимым помощником в годы Великой Отечественной войны. Машина использовалась как офицерская, а также как легкий артиллерийский тягач. Она обеспечивала передвижение пушек и другой военной техники даже по самому сложному бездорожью.

ГАЗ-61-73 ценился за способность развивать высокую скорость на пересечённой местности. Эта особенность позволяла использовать автомобиль для быстрой доставки командиров и важной техники. Например, в нем передвигались такие известные командиры, как Георгий Жуков, Иван Конев и Константин Рокоссовский. Машина могла тянуть тяжелые пушки, такие как ЗиС-2, что делало её незаменимым помощником на фронте. Автомобиль был оснащён шестицилиндровым двигателем мощностью 85 л.с. и мог разгоняться до 100 км/ч. Кроме того, полноприводная трансмиссия и высокий дорожный просвет обеспечивали автомобилю отличную проходимость, которая соответствовала требованиям фронта.

ГАЗ-М72

Производство ГАЗ-М72 началось в 1955 году, сразу после окончания Второй мировой войны. Автомобиль был разработан на базе кузова «Победы» и военного внедорожника ГАЗ-69, что делало его своеобразным первым кроссовером советского производства. ГАЗ-М72 сочетал в себе комфорт и проходимость, что было редкостью для автомобилей того времени.

Автомобиль имел двигатель мощностью 55 л.с., который позволял разгоняться до 100 км/ч. Салон автомобиля был оснащен мягкой обивкой, обогревателем, радио и даже часами - это делало его одним из самых комфортабельных автомобилей своего времени. ГАЗ-М72 также стал первым советским автомобилем, на котором появилась функция стеклоомывателя. К тому же, благодаря полноприводной трансмиссии, машина легко справлялась с бездорожьем и могла использоваться как в городских условиях, так и на сельской местности, где дороги часто отсутствовали.

ЛуАЗ-969

ЛуАЗ-969 стал настоящей гордостью Луцкого автозавода. Разработка автомобиля началась в конце 1950-х годов в рамках плана по развитию сельского хозяйства. ЛуАЗ-969 предназначался как универсальный транспорт для перевозки грузов и пассажиров, что делало его универсальным помощником на селе.

Несмотря на неказистый внешний вид и отсутствие комфорта, автомобиль обладал выдающейся проходимостью. Он мог проехать там, где не справлялись даже трактора. ЛуАЗ-969 был особенно популярен среди фермеров и рабочих, которым нужна была надежная машина для самых сложных условий эксплуатации. Его двухцилиндровый двигатель мощностью 40 л.с. и низкий вес позволяли ему проезжать через грязь, снег и броды, с которыми другие автомобили не справлялись. Учитывая, что ЛуАЗ-969 был одним из первых автомобилей с независимой подвеской на все четыре колеса, его проходимость оставалась на высоте, несмотря на простоту конструкции.

УАЗ-469

УАЗ-469 был разработан в конце 1950-х годов специально для нужд армии, и его выпуск начался в начале 1970-х годов. Автомобиль стал заменой устаревшего ГАЗ-69 и сразу зарекомендовал себя как один из лучших внедорожников того времени. Основной задачей УАЗ-469 было обеспечение мобильности в самых сложных условиях, и он с этой задачей справлялся на «отлично».

Во время испытаний УАЗ-469 уверенно преодолевал как песчаные дюны, так и болотистую местность. Изначально планировалось использовать его только в военных целях, но вскоре автомобиль стал популярным и в гражданском секторе, особенно среди хозяйственных предприятий и спасательных служб. Производство УАЗ-469 продолжалось даже после распада СССР, вплоть до 2011 года. Автомобиль обладал простым и надежным дизайном, что делало его легким в ремонте и неприхотливым в обслуживании. Благодаря жесткой раме, мощному двигателю и высокому дорожному просвету, УАЗ-469 справлялся с бездорожьем.

УАЗ-469 активно использовался в различных экспедициях, включая исследования в условиях крайнего севера и пустынь, где требовалась особая надежность и высокая проходимость. Этот автомобиль также стал символом выносливости и надежности, и многие владельцы до сих пор считают его лучшим внедорожником для суровых условий.