Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О лучших советских внедорожниках - 5 легендарных автомобилей с максимальной проходимостью

В эпоху Советского Союза автомобильная индустрия не только удовлетворяла потребности городского населения, но и решала важные задачи по созданию машин для суровых дорожных условий. Именно так появились уникальные легковые автомобили, обладавшие впечатляющей проходимостью.
+

За годы существования СССР на советских заводах было создано множество машин повышенной проходимости. Среди них особенно выделяются пять легковых автомобилей, ставших эталоном проходимости. Советские конструкторы добились выдающихся результатов, создав легковые авто, способные справляться с самыми трудными дорожными условиями. Рассмотрим подробнее, какие автомобили заслужили звание самых проходимых.

ВАЗ-2121 «Нива»

Этот автомобиль, изначально спроектированный в конце 1970-х годов, стал настоящей легендой как советского, так и российского автопрома. Выпуск ВАЗ-2121 продолжается и по сей день, что подчеркивает его огромную популярность. Особенно автомобиль востребован у жителей сельской местности и любителей активного отдыха. ВАЗ-2121 за время своего существования пережил множество улучшений, что позволило ему оставаться актуальным даже по сегодняшним меркам.

Особую популярность «Нива» получила благодаря сочетанию компактных размеров и высокой проходимости. Её постоянный полный привод, короткие свесы и высокая подвеска сделали её способной легко преодолевать грунтовые дороги, глубокий снег и даже болотистую местность. Некоторые зарубежные эксперты считают, что именно «Нива» стала прототипом современных компактных кроссоверов. Это был первый советский автомобиль, который сочетал комфорт легковушки с возможностями внедорожника, что сделало его уникальным на своём времени и передовым продуктом Волжского автомобильного завода. «Нива» была настолько популярной, что экспортировалась в 100 стран, включая Великобританию и Канаду, где она получила положительные отзывы.

ГАЗ-61-73

Этот автомобиль был создан на основе ГАЗ-АА и начал выпускаться в конце 1930-х годов. ГАЗ-61-73 отличался отличной проходимостью и стал незаменимым помощником в годы Великой Отечественной войны. Машина использовалась как офицерская, а также как легкий артиллерийский тягач. Она обеспечивала передвижение пушек и другой военной техники даже по самому сложному бездорожью.

ГАЗ-61-73 ценился за способность развивать высокую скорость на пересечённой местности. Эта особенность позволяла использовать автомобиль для быстрой доставки командиров и важной техники. Например, в нем передвигались такие известные командиры, как Георгий Жуков, Иван Конев и Константин Рокоссовский. Машина могла тянуть тяжелые пушки, такие как ЗиС-2, что делало её незаменимым помощником на фронте. Автомобиль был оснащён шестицилиндровым двигателем мощностью 85 л.с. и мог разгоняться до 100 км/ч. Кроме того, полноприводная трансмиссия и высокий дорожный просвет обеспечивали автомобилю отличную проходимость, которая соответствовала требованиям фронта.

ГАЗ-М72

Производство ГАЗ-М72 началось в 1955 году, сразу после окончания Второй мировой войны. Автомобиль был разработан на базе кузова «Победы» и военного внедорожника ГАЗ-69, что делало его своеобразным первым кроссовером советского производства. ГАЗ-М72 сочетал в себе комфорт и проходимость, что было редкостью для автомобилей того времени.

Автомобиль имел двигатель мощностью 55 л.с., который позволял разгоняться до 100 км/ч. Салон автомобиля был оснащен мягкой обивкой, обогревателем, радио и даже часами - это делало его одним из самых комфортабельных автомобилей своего времени. ГАЗ-М72 также стал первым советским автомобилем, на котором появилась функция стеклоомывателя. К тому же, благодаря полноприводной трансмиссии, машина легко справлялась с бездорожьем и могла использоваться как в городских условиях, так и на сельской местности, где дороги часто отсутствовали.

ЛуАЗ-969

ЛуАЗ-969 стал настоящей гордостью Луцкого автозавода. Разработка автомобиля началась в конце 1950-х годов в рамках плана по развитию сельского хозяйства. ЛуАЗ-969 предназначался как универсальный транспорт для перевозки грузов и пассажиров, что делало его универсальным помощником на селе.

Несмотря на неказистый внешний вид и отсутствие комфорта, автомобиль обладал выдающейся проходимостью. Он мог проехать там, где не справлялись даже трактора. ЛуАЗ-969 был особенно популярен среди фермеров и рабочих, которым нужна была надежная машина для самых сложных условий эксплуатации. Его двухцилиндровый двигатель мощностью 40 л.с. и низкий вес позволяли ему проезжать через грязь, снег и броды, с которыми другие автомобили не справлялись. Учитывая, что ЛуАЗ-969 был одним из первых автомобилей с независимой подвеской на все четыре колеса, его проходимость оставалась на высоте, несмотря на простоту конструкции.

УАЗ-469

УАЗ-469 был разработан в конце 1950-х годов специально для нужд армии, и его выпуск начался в начале 1970-х годов. Автомобиль стал заменой устаревшего ГАЗ-69 и сразу зарекомендовал себя как один из лучших внедорожников того времени. Основной задачей УАЗ-469 было обеспечение мобильности в самых сложных условиях, и он с этой задачей справлялся на «отлично».

Во время испытаний УАЗ-469 уверенно преодолевал как песчаные дюны, так и болотистую местность. Изначально планировалось использовать его только в военных целях, но вскоре автомобиль стал популярным и в гражданском секторе, особенно среди хозяйственных предприятий и спасательных служб. Производство УАЗ-469 продолжалось даже после распада СССР, вплоть до 2011 года. Автомобиль обладал простым и надежным дизайном, что делало его легким в ремонте и неприхотливым в обслуживании. Благодаря жесткой раме, мощному двигателю и высокому дорожному просвету, УАЗ-469 справлялся с бездорожьем.

УАЗ-469 активно использовался в различных экспедициях, включая исследования в условиях крайнего севера и пустынь, где требовалась особая надежность и высокая проходимость. Этот автомобиль также стал символом выносливости и надежности, и многие владельцы до сих пор считают его лучшим внедорожником для суровых условий.

Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

ссср внедорожник внедорожники автомобили ссср
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
7
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
6
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплекта вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
5
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
61
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
5
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За неделю в немецком Mindfactory не удалось продать ни один процессор Intel серии Core Ultra 200
6
Технические характеристики смартфона POCO F7 Pro
1
В 2025 году Samsung выпустит Galaxy S25 Slim с новым дизайном и минимальной толщиной
1
Компания «Витязь» наладила массовое производство защиты от дронов для бронетехники
4
CD Projekt планирует заработать миллиард долларов на Ведьмаке 4
6
Россия усиливает космическую разведку новыми спутниками
2
AMD и Intel придётся подвинуться, ведь NVIDIA выпустит серию настольных процессоров в сентябре 2025г
+
Российские ЗРК готовы отразить атаку крылатых ракет Tomahawk
+
Исследование: миллиардеры производят столько же углеродных выбросов за 90 минут, сколько обычный человек за всю жизнь
+
Вышедшую недавно Red Dead Redemption смогли запустить на Snapdragon 8 Elite с высоким FPS
+
Спиральная галактика UGC 2885 - неожиданно стабильная и массивная
+
Xiaomi 15, OnePlus 13 и IQOO 13 получили упрощённые камеры из-за высокой цены Snapdragon 8 Elite
+
Segway GoKart Pro 2 признан одним из лучших изобретений 2024 года по версии журнала Time
+
Samsung закрывает 4 нм, 5 нм и 7 нм производственные мощности из-за низкого спроса
+
AMD улучшает FidelityFX SDK, объявив о выходе версии FSR 3.1.2, которая отныне поддерживается Xbox Series X|S
2
Ларри Джонсон: При возвращении Трампа в Белый дом, на территории Украины могут начаться перемены
1
MediaTek Dimensity 8400 превзойдет по производетельности Snapdragon 8 Gen 2
+
AMD заметно превосходит NVIDIA в Call of Duty: Black Ops 6
1
Учёные стали свидетелями массовой охоты, в ходе которой треска съела 10 миллионов мойв
+
В компании Google 25% кода пишут нейросети
+

Популярные статьи

Египетская и греческая мифология в голливудских блокбастерах: краткий обзор фильмов
+
Как не прогадать при покупке ноутбука, и на какие хитрости часто идут производители и продавцы
3
Подробный гайд по сборке ремастера TESIII: Morrowind с помощью Mod Organizer 2
7
Выбираем самые выгодные видеокарты для Call of Duty: Black Ops 6 в разрешении 1080р, 2К и 4К
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
38
Проблемы форм-фактора M.2 – какими должны быть SSD будущего
+
Выясняем, какие компоненты для игрового ПК спасут ваши деньги от инфляции и прослужат много лет
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
7
О финансовом провале Call of Duty Black Ops 6 и отрицательном росте консолей Xbox
+
О лучших советских внедорожниках - 5 легендарных автомобилей с максимальной проходимостью
+

Сейчас обсуждают

Vorvort
19:58
Если апгрейдится с нуля то процессор огонь!
AMD представила Ryzen 7 9800X3D — самый мощный игровой процессор за $479
Alexander Bin
19:53
Жду 5090. Куплю даже если ценник будет 5000$
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Данил Васин
19:31
3900хт умер во время игры в кс:го и сворачивания игры для листания гугл хрома
За неделю в немецком Mindfactory не удалось продать ни один процессор Intel серии Core Ultra 200
Witty Cat
19:30
ГОЙДА!
Выбираем самые выгодные видеокарты для Call of Duty: Black Ops 6 в разрешении 1080р, 2К и 4К
PanzerK
19:24
Угу... вот только поддержка DX8 появилась в предыдущем поколении... за год до... но так да, какая там значимая роль. Привычка хавать залежалый товар я смотрю с тех пор не атрофировалась... ну кому и ...
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
Китя
19:11
Ну бывает. Может новая серия карт будет более холодная. Как бы не против AMD. Но с картами что-то пошло не так. Зато процессоры Ryzen хорошие.
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Вадим Тарасов
18:31
Ага. Если только от блэкрок и авангард. Судя по последним новостям.
CD Projekt планирует заработать миллиард долларов на Ведьмаке 4
Fergus
18:05
Всем понятно что 7900 XTX кусок ослиного гомна, Ките хватило ума в него не наступить, хотя он долго принюхивался и никак не мог понять что это, амудешник всё таки, пытается даже во всяком г найти что ...
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
beltar
17:32
А что у нас освещение на CPU до сих пор считают? Узнай разницу м\у GeForce 2MX и GeForce 4MX, при этом отсутствие поддержки DX8 и GF4MX вообще не играло никакой значимой роли в условиях, когда след. ...
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
Кот Котин
17:32
PowerVR Kyro, была такая, весьма не плохо себя показала в игрушках, при довольно низких частотах памяти и чипа.
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем