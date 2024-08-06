Ураган «Дебби», обрушившийся на восточное побережье США, привел к неожиданному обнаружению крупной партии наркотиков на пляже Флорида-Кис. Местный житель нашел 25 упаковок кокаина общим весом около 32 кг, оцененных в более чем миллион долларов, и сообщил об этом властям. Помимо этой находки, ураган оставил без электричества около 160 тысяч американцев и, по сообщениям, стал причиной гибели как минимум четырех человек.

В начале августа 2024 года жители Флориды столкнулись с необычным последствием разбушевавшейся стихии. Ураган «Дебби», пронесшийся по восточному побережью США, не только принес разрушения, но и преподнес шокирующий сюрприз на одном из пляжей Флорида-Кис.

Прогулка по побережью для одного из местных жителей обернулась неожиданным открытием. Бдительный гражданин наткнулся на загадочные пакеты, выброшенные на берег разбушевавшимся морем. Внутри находился белый порошок, который впоследствии оказался крупной партией кокаина.

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Сэмюэль Бриггс, возглавляющий патрульную службу пограничников в Майами, поделился подробностями инцидента в социальных сетях: "Бдительность обычного прохожего помогла обнаружить крупную партию наркотиков. Благодаря своевременному сигналу наши службы смогли оперативно изъять опасный груз".

Специалисты оценили вес конфиската в 32 килограмма, что эквивалентно 70 фунтам. Рыночная стоимость такой партии на черном рынке превышает отметку в миллион долларов США. Всего было обнаружено 25 отдельных упаковок с наркотическим веществом.

Однако находка наркотиков - лишь часть масштабных последствий урагана «Дебби». Стихия оставила без электричества около 160 тысяч американцев: 135 тысяч во Флориде и еще 23,3 тысячи в соседней Джорджии. Трагическим итогом разгула природы стала гибель как минимум четырех человек.