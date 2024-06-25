Как известно, со следующего месяца Евросоюз введёт временные повышенные пошлины на электромобили китайской сборки, причём шкала этих пошлин в их нынешнем виде предлагает дифференцированный подход к ряду автопроизводителей. Китайские чиновники хоть и выразили несогласие с обвинениями ЕС в свой адрес, подтвердили готовность вести с европейскими коллегами дальнейшие консультации по этой ситуации.

Евросоюз анонсировал нововведения в плане пошлины. Уже в июле начнут действовать повышенные тарифы на электромобили, производимые в Китае. Представители азиатского государства выразили протесты и несогласие с европейской позицией, но не намерены отказываться от дальнейшего сотрудничества. Китай желает обсудить ситуацию и урегулировать вопрос с пошлинами.

Окончательные тарифы пока ещё не были утверждены. Только в ноябре этого года будут сформированы точные цифры, которые останутся действительными на следующие пять лет. Речь идёт про стоимость ввоза китайской продукции на территорию ЕС.

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Уже сейчас стороны приступили к обсуждению. Китайский министр торговли побеседует по видеосвязи с заместителем руководителя Еврокомиссии на тему чрезмерно высокой пошлины.

Ранее электромобили из КНР поставлялись в Европу по фиксированной ставке в 10%. Меньше чем через две недели к показателю добавят дополнительную величину, составляющую от 17,4 до 38,1%. Ставки между производителями из КНР распределялись не случайно: учитывалось то, насколько компании лояльны ЕС, и готовы ли они к сотрудничеству. Крупнейшему концерну BYD досталась надбавка в 17,4%, в то время как максимально «нелояльные» компании, включая SAIC, столкнулись с цифрой в 38,1%.

Из-за таких тарифов ввоз китайских электромобилей значительно осложнится. Для некоторых производителей стоимость экспорта в ЕС возрастет в полтора раза, что обернется убытками для компаний.