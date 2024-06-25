В сентябре прошлого года вышло мощное приложение Blackmagic Camera для iPhone, а теперь оно стало доступно и на смартфонах под Android, предлагая те же средства для профессиональной съёмки и совместимость с другими инструментами Blackmagic Design. Правда, установить его можно только на смартфоны Samsung Galaxy и Google Pixel двух последних поколений.

Осенью прошлого года состоялся релиз приложения Blackmagic Camera для «яблочных» устройств и только совсем недавно его представили для пользователей Android. Теперь можно воспользоваться профессиональными решениями для съемки, правда есть нюанс: сервис доступен к установке только на девайсы Samsung Galaxy и Google Pixel двух последних поколений.

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Аудитория Android значительно ограничена в использовании приложения, что было подтверждено представителем фирмы-разработчика Терри Фрешеттом. Пока в компании нет данных на предмет того, будут ли представлены версии для иных устройств на данной операционной системе. Сейчас программу можно установить только на Galaxy S23 и S24, а также на «гугловский» Pixel 7 и 8.

Приложение представляет собой комплектное решение. Его преимущество заключается в оптимизированном интерфейсе и автоматизированных ключевых функциях, позволяющих упростить процесс съемки. Мощный сервис не предназначен для любителей – это вариант для профессиональных фотографов и операторов. Версия для Android ничем не отличается от «яблочного» аналога – интерфейс идентичный, имеется полный набор инструментов и фокусов. Также приложение предоставляет облако, позволяющее синхронизировать отснятый контент на нескольких устройствах.