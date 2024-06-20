Популярная сеть питания McDonald's прекращает тестирование технологии автоматизированного приёма заказов (AOT) в своих ресторанах на основе искусственного интеллекта из-за ошибок в заказах. Эксперимент проводился в партнёрстве с IBM на протяжении последних двух лет. Данное решение было принято после тщательного анализа результатов пилотного проекта в более чем 100 ресторанах сети.

Сеть фастфуда McDonald’s «уволила» робота, осуществлявшего прием заказов. Корпорация отказалась от тестирования данной технологии, так как ИИ допускал множество ошибок. Длительность эксперимента составила 2 года. Компания, проанализировав результаты, приняла решение о завершении использования AOT.

Окончательно «работа» ИИ завершится уже через неделю. Руководство «Мака» подчеркивает, что в ходе эксперимента удалось добиться определенных успехов, поэтому компания продолжит изучать нишу и будет искать альтернативные решения.

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Цель тестирования заключалась в том, чтобы определить, насколько быстрее станет обслуживание с использованием AOT. Некоторые успехи были, но появились и сложности – заказы оформлялись не совсем корректно. ИИ добавлял бекон в мороженное, увеличивал количество напитков с двух до десяти, продавал наггетсы за огромную сумму. Руководство сети фастфуда обеспокоилось тем, что станет с её бизнесом, если «робот» продолжит совершать подобные ошибки.

При этом компания не отрицает, что будущее стоит за искусственным интеллектом. Пусть конкуренты по нише продолжают использование ИИ, «Мак» приостановит его применение, чтобы лучше изучить рынок технологий и имеющиеся там предложения.