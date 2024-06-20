Несмотря на активное внедрение ИИ в свои продукты, производители программного обеспечения пока не могут извлечь из этого достойную прибыль, в то время как производители оборудования, ориентированного на искусственный интеллект, показывают взрывной рост цен, сообщает Bloomberg.

ИИ активно внедряется в различные программные продукты, однако производители такого ПО пока не могут обеспечить себя соответствующей прибылью. У изготовителей оборудования, адаптированного под такое ПО, дела складываются значительно лучше – стоимость техники растет, вместе с тем повышается и количество продаж.

ИИ начали внедрять в сферу бизнеса для автоматизации большинства процессов. Крупные корпорации приобретают программное обеспечение с искусственным интеллектом, но его производители не торопятся получать свою прибыль.

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Впрочем, польза ИИ очевидная. С его помощью можно создать подробные презентации в Salesforce, обобщить навыки персонала в Workday, подобрать соответствующие изображения для дальнейшей обработки и редактирования, даже подготовить плановые отчеты. Причина отсутствия заработка поставщиков ПО в том, что они не могут определиться со стоимостью подписки за пользование их продукцией.

Такая ситуация не радует вкладчиков. Ключевой инвестиционный фонд, по которому можно отследить развитие отрасли, демонстрирует прирост всего в 3,5%, а ведь за прошлый год показатель вырос на 59%. Гораздо лучше ситуация складывается у производителей чипов для такого ПО – их доходы стабильно растут.