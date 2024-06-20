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jackhalloween9
Украина представила свой аналог российского дрона «Ланцет» — «Булава»
На оборонной выставке Eurosatory 2024 во Франции Украина показала беспилотник-камикадзе «Булава», представляющий собой аналог российского «Ланцета», сообщает украинское издание Defence Express.

Во время проведения французской выставки Eurosatory 2024 представители Украины продемонстрировали новый беспилотный дрон «Булава». По заверениям создателей, он является прямым конкурентом российского «Ланцета».

«Ланцет» – это дрон ударного типа. Его разрабатывала компания Zala Aero. Конструкция летательного устройства максимально проста: корпус и два крестообразных крыла. С помощью дронов можно выполнить разные боевые задачи: провести разведку в реальном времени или же нанести ущерб технике.

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«Ланцет» способен нести на своём борту до 3 кг. Время пребывания в воздухе составляет порядка 40 минут. Подобные летательные устройства могут ненадолго зависнуть в воздухе, ожидая момент для нанесения удара.

Конструкционно украинский аналог мало чем отличается. Он может нести на себе груз до 3,6 кг и летать на 10 минут дольше. Дрон развивает скорость до 100 км/ч. Размах крыльев составляет порядка 1,5 м, протяженность фюзеляжа аналогичная.

#новости
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