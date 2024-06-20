Во время проведения французской выставки Eurosatory 2024 представители Украины продемонстрировали новый беспилотный дрон «Булава». По заверениям создателей, он является прямым конкурентом российского «Ланцета».
«Ланцет» – это дрон ударного типа. Его разрабатывала компания Zala Aero. Конструкция летательного устройства максимально проста: корпус и два крестообразных крыла. С помощью дронов можно выполнить разные боевые задачи: провести разведку в реальном времени или же нанести ущерб технике.
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«Ланцет» способен нести на своём борту до 3 кг. Время пребывания в воздухе составляет порядка 40 минут. Подобные летательные устройства могут ненадолго зависнуть в воздухе, ожидая момент для нанесения удара.
Конструкционно украинский аналог мало чем отличается. Он может нести на себе груз до 3,6 кг и летать на 10 минут дольше. Дрон развивает скорость до 100 км/ч. Размах крыльев составляет порядка 1,5 м, протяженность фюзеляжа аналогичная.