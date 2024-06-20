Ведомство внесло изменения в список рисков при госконтроле за тем, как соблюдаются требования по необходимым для мигрантов экзаменам, чтобы те могли получить сертификат на знание языка.

Рособрнадзор займется усиленным контролем того, насколько мигранты хорошо знают русский язык. Речь идёт про лиц, имеющих действующий языковой сертификат. Приказ об этом уже разместили на официальной странице в интернете.

Ведомство обновило перечень рисков при государственном контроле за тем, как иностранные граждане проходят экзамены. Представители органа будут отслеживать проведение тестирования и следить за тем, чтобы знания мигрантов соответствовали требованиям.

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Также ведомство будет учитывать обращения, в которых фигурирует отсутствие знаний русского языка при наличии действующего сертификата. Если ситуация повторится свыше трех раз, вынесется соответствующее решение.

Данный сертификат является обязательным требованием для официального трудоустройства. Также мигранты обязаны знать базовые законодательные требования и ознакомиться с историей государства. Несоответствие критериям является поводом для отказа в выдаче патента и гражданства.