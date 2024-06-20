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jackhalloween9
Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак и бюсты президента
«Товарищ Ким Чен Ын подарил Президенту Путину в саду Кымсусанского государственного гостевого дома пару пхунсанских собак, национальную собаку нашей страны», — говорится в сообщении сми.

Российский руководитель Владимир Путин известен как любитель собак – ему часто дарят их в качестве презента. Учитывая это, северокорейский лидер сделал интересный подарок – двух охотничьих собак. Речь идёт про породу пхунсан, встречающуюся только на территории КНДР. Вручение прошло на территории сада огромного гостевого дома, находящегося во владении лидера Северной Кореи.

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Собак назвали в честь гор, находящихся в округе одноименного города. О породе мало что известно: она практически не встречается за пределами КНДР. Среди особенностей можно выделить их силу и проворность, так как они проживают преимущественно в горной местности. Собак часто задействуют для охоты на крупную и опасную дичь, в том числе и на амурского тигра.

Но это не все презенты. Ким Чен Ын вручил Путину бюсты, имеющие связь с изображением самого президента, а также несколько иных работ.

Российский лидер также приехал не с пустыми руками. Он презентовал северокорейскому руководителю автомобиль Aurus, чайный сервис, а также адмиральский кортик. 

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