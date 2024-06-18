В квартальных отчётах Tesla то и дело фигурировало упоминание о высокой популярности электрического кроссовера Model Y даже на фоне всех прочих легковых машин с ДВС, и статистика JATO Dynamics подтверждает, что этот электромобиль на мировом рынке обошёл по объёмам продаж в прошлом году все прочие легковые модели, включая транспортные средства с ДВС.

Tesla Model Y – наиболее продаваемый автомобиль прошлого года, что подтвердили исследования, проведенные JATO Dynamics. Статистика, собранная специалистами, показала, что электрической машине удалось существенно обогнать по продажам другие модели, включая транспорт с ДВС.

Исследование затронуло 151 региональный рынок. За прошедший год в мире продали свыше 78 млн автомобилей. Несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, динамика является более, чем положительной. Показатели даже превзошли 2022 год на целых 10%.

реклама

Самый динамичный рынок пришелся на Европу. На четвертом месте расположилась Турция, обойдя Испанию. Во многом ситуация сложилась так из-за государственных субсидий, предоставляемых на приобретение электрического транспорта.

Что же касается Tesla, то её Model Y заняла первое место по продажам. По миру было реализовано порядка 1 220 000 экземпляров автомобиля. Американская корпорация обогнала бренд Toyota, чьи машины занимают следующие три места в рейтинге. До недавнего времени компания считалась беспрецедентным лидером по поставкам кроссоверов.

При этом Model Y особо не представляли на рынках государств с развивающейся экономикой, что позволяет ещё раз поразиться успеху.