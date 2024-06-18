Tesla Model Y – наиболее продаваемый автомобиль прошлого года, что подтвердили исследования, проведенные JATO Dynamics. Статистика, собранная специалистами, показала, что электрической машине удалось существенно обогнать по продажам другие модели, включая транспорт с ДВС.
Исследование затронуло 151 региональный рынок. За прошедший год в мире продали свыше 78 млн автомобилей. Несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, динамика является более, чем положительной. Показатели даже превзошли 2022 год на целых 10%.
реклама
Самый динамичный рынок пришелся на Европу. На четвертом месте расположилась Турция, обойдя Испанию. Во многом ситуация сложилась так из-за государственных субсидий, предоставляемых на приобретение электрического транспорта.
Что же касается Tesla, то её Model Y заняла первое место по продажам. По миру было реализовано порядка 1 220 000 экземпляров автомобиля. Американская корпорация обогнала бренд Toyota, чьи машины занимают следующие три места в рейтинге. До недавнего времени компания считалась беспрецедентным лидером по поставкам кроссоверов.
При этом Model Y особо не представляли на рынках государств с развивающейся экономикой, что позволяет ещё раз поразиться успеху.