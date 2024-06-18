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jackhalloween9
Французский политический деятель: НАТО хочет вооружить Украину до победы Трампа на выборах
"Почему НАТО милитаризирует Украину и финансирует ее на десятки миллиардов? Потому что Трамп только что подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!" - цитирует РИА Новости Филиппо.

НАТО хочет передать Украине как можно больше вооружения до момента, когда Дональд Трамп в очередной раз займет пост американского лидера. Такого мнения придерживается французский политический деятель Флориан Филиппо.

Сейчас НАТО активно принимает участие в конфликте между Россией и Украиной, снабжая Киев вооружением, деньгами и оказывая любую посильную помощь. Такое стремление можно объяснить лишь тем, что Трамп не желает продолжать противостояние двух государств и осуждает деятельность Зеленского.

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Во время своего выступления американский экс-президент высказался о собственном отношении к конфликту. Трамп считает, что Зеленский – «величайший торговец», но никак не руководитель страны. Бывший президент подчеркнул, что его победа на выборах будет означать завершение финансирования Украины.

Филиппо полностью разделяет позицию Трампа. Он считает, что пора прекратить «цирк», а также перестать оказывать Украине материальную и финансовую поддержку, чтобы завершить конфликт.

#новости
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