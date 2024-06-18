Турция получила информацию о подготовке второго нападения террористов в Москве, подобного атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», целью был торговый центр, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Турецкие власти получили сведения о том, что готовится новое нападение в Москве, схожее с недавним происшествием в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В ходе допроса злоумышленников, принадлежащих к организации, взявшей на себя ответственность за произошедшее, удалось узнать о подготовке к новому нападению. Представители турецкой разведки связались с российской стороной и передали сведения. Запрос уже направлен в ФСБ для изучения деталей.

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По делу удалось задержать две десятка человек, причастных к атаке. Также удалось схватить некоторых из предполагаемых нападающих – четверых граждан Таджикистана. Как выяснилось, двое из них побывали на территории Турции незадолго до трагических событий.