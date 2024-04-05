Хотя сама Xiaomi еще не анонсировала новое компактное зарядное устройство, в сети уже можно найти его изображение. Оно опубликовано в китайской соцсети Weibo пользователем с ником «Harvey_浩浩». Инсайдер, показавший устройство, заявил, что его должны представить на специальном мероприятии в Китае.

Смартфоны Xiaomi следуют за современными трендами. Большая часть девайсов поддерживает сверхбыструю зарядку. Можно сказать, что «золотая середина» – это зарядка с мощностью 67 Вт. Но вот сами размеры адаптеров, идущих в комплекте с телефоном, весьма габаритные. В ближайшем будущем компания планирует изменить это.

В интернете появилось изображение компактного и мощного адаптера – на 120 Вт. Его особенность заключается в использовании GaN. Стоит напомнить, что технология является относительно новой, и ещё не поступила в массовое производство. Её суть в замещении обычного кремния нитридом галлия.

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Официально китайский производитель ещё не делал анонса, но в сети уже появился снимок от инсайдера. По его словам, презентация устройства состоится на специальном мероприятии, но его дата и место проведения неизвестны.

Если изображение, опубликованное инсайдером, является достоверным, то мы уже можем ознакомиться с финальным дизайном нового зарядного устройства от китайской корпорации. Размер адаптера будет значительно уменьшен, как это было с менее мощным аналогом на 67 Вт.

О стоимости также нет информации. По предположениям некоторых пользователей, цена мощного адаптера составит порядка 300 юаней или даже меньше. Если брать в рублях, то это 3 500 – 3 700.

Сперва новинку выпустят только для внутреннего рынка. За неимением официального анонса, сложно предложить, когда планируется запуск продаж в мире и будет ли она вообще. Ожидать обновленный адаптер на внешних рынках стоит не ранее, чем через пару месяцев с момента выхода в Китае.