Новинку назвали Lenovo Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition. Устройство оснастили 12.7-дюймовым «бумажным» экраном с разрешением 2944×1840p. Экран имеет технологию наноразмерной гравировки AG. Она уменьшает блики на 80% и облегчает работу глаз во время длительного использования.

Компания Lenovo представила новый детский планшетный ПК из серии Xiaoxin Pad Plus. Устройство считается инновационным из-за наличия технологии, защищающей глаза пользователей.

Диагональ экрана 12,7 дюймов, фактическое разрешение составляет 2944х1840 пикселей. Его ещё называют «бумажным», так как применяется особая технология наноразмерной AG-гравировки, подавляющая большую часть бликов.

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Такой экран позволяет снизить нагрузку на глаза и увеличить время безопасного пользования девайса. Скорее всего речь идёт про матовый слой, ранее использовавшийся в планшетах от других производителей.

Характеристики устройства базовые: 8 ядер, запас оперативки 8 ГБ, а постоянной памяти 128 ГБ. Этого вполне хватит для использования детьми.

Производитель уже анонсировал стоимость – почти 1 400 юаней. В перерасчете на рубли сумма составит около 18 000. Пока девайс выпустят только для внутреннего рынка. О дате запуска продаж в мире известий нет.