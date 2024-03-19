Европейский союз признал выборы президента России на всех территориях, кроме Крыма и субъектов, вошедших в состав РФ в сентябре 2022 года. В заявлении Совета ЕС указано, что жители России были лишены «реального выбора».

Евросоюз признает не все итоги выборов президента России. В зарубежных СМИ пишут, в Европе не считают действительным голосование Республики Крым и других регионов, присоединившихся к российскому государству. Совета ЕС считает, россиян лишили «реального выбора».

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Представители Европейского Союза подчеркивают, что им жаль, что к выборам не допустили представителей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве наблюдателей. Этот факт, по словам членов ЕС, лишает возможности максимально объективно оценивать итоги голосования.

Выборы, как говорят за границей, осуществлялись в «условиях сужающегося политического пространства». Это в свою очередь, на взгляд Евросоюза, приводит к увеличению количества нарушений прав человека. Более того, в ЕС считают смерть Алексея Навального признаком «усиливающихся политических репрессий». Напомним, на выборах в 2024 году победил В.В. Путин, за его кандидатуру проголосовали более 87% избирателей.