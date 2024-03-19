«Аквариус» и Nemifist будут совместно выпускать высокопроизводительные ПК для геймеров и корпоративных пользователей, сообщил «Коммерсант». Сборка компьютеров с использованием технологий Nemifist будет осуществляться на мощностях «Аквариуса».

Сборка высокопроизводительных компьютеров с использованием технологий Nemifist будет осуществляться на производственных мощностях Аквариуса. Сотрудничество российских компаний рассчитано на геймеров, которые используют технику с высокой мощностью.

Эксперты уверены, взаимодействие компаний увеличит в стране производство ПК, в том числе это станет возможным благодаря оптимизации закупочных процедур. Кроме отечественных игровых компьютеров партнеры собираются создавать для корпоративного сегмента рабочие и графические станции.

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К настоящему времени Аквариусом выпущено примерно 2 миллиона ПК. Известно, что Nemifist с производственными мощностями в Москве выпускает около 100 ПК в месяц с учетом показателей спроса. Продажей компьютеров от компании «Аквариус» занимаются дистрибьюторы и ретейлеры.

Эксперты говорят, что производство игровых ПК намного труднее в проектировании, если сравнивать со стандартными моделями, которые в основном используются для учебы или работы. Плюс ко всему в игровые компьютеры входят дорогие компоненты, что отражается на конечной стоимости девайса. Их обычно производят небольшими партиями, потому что они продаются не так часто, как офисная техника в разных регионах. По мнению основателя производителя робототехники «Роббо» Павла Фролова, не исключено, что Аквариусу в будущем придется внести изменения в имеющиеся производственные линии.