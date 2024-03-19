У пользователей некоторых российских интернет-провайдеров возникли трудности с доступом к поисковику Bing от компании Microsoft. При попытке зайти на него появляется сообщение «Не удаётся получить доступ к сайту».

Поисковая система Bing не открывалась через некоторые российские интернет-провайдеры. К настоящему времени проблема решена. Причина временного сбоя остается нераскрытой.

Россияне столкнулись с закрытием доступа к поисковику от Microsoft. Bing был недоступен с МТС и других провайдеров. Но, когда пользователи включали VPN, доступ к сайту сразу открывался.

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Причина сбоя до сих пор устанавливается. По состоянию на 18.03.2024 Bing не числится в реестре запрещенных ресурсов на территории РФ. Представители Microsoft не сообщали о предстоящих ограничениях. Так как западные интернет-пользователи не сообщали о подобной проблеме, российские эксперты сделали вывод, что Bing временно не работал только в РФ. К тому же доступ к сайту сразу открывался после использования технологии VPN. Ранее в СМИ было объявлено о том, что с 20 марта Microsoft и Amazon отключат российские компании от «облачных» сервисов. Это связано с санкциями Евросоюза.