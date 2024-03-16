Студентка действовала по указке "некоего украинского телеграм-канала". Подойдя к крыльцу, она кинула вспыхнувшую жидкость в информационный стенд на стене. Россиянка тут же была задержана, а горящая смесь потушена.

21-летняя россиянка кинула коктейль Молотова в один из избирательных участков Санкт-Петербурга, который находится в здании средней школы по улице Варшавская.

Бутылку с зажигательной смесью студентка бросила по указке "некоего украинского телеграм-канала", в котором пообещали ей заплатить за выполненную работу. Она подошла к крыльцу образовательного учреждения и кинула ручное зажигательное оружие. Жидкость попала на информационный стенд. Девушку задержали, горящая смесь была потушена в оперативном порядке.

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Личность преступницы была установлена, в данный момент ее имя не раскрывается. Она рассказала, что решилась на столь отчаянный шаг ради материального вознаграждения. Студентка выполнила договор со своей стороны, однако ей так и не заплатили. Расследование по этому поводу продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ.