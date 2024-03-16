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jackhalloween9
Путин заявил, что атаковавшие территорию России военнослужащие ВСУ понесли потери и бежали
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие территорию России, бежали с большими потерями. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Видео вступительного слова главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

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Путин рассказал о том, что украинские бойцы, напавшие на РФ, бежали с большими потерями. Во время комментирования попытки ВСУ пересечь российско-украинскую границу, президент РФ заметил, что у Украины не было успехов в указанном направлении.

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Владимир Владимирович расценивает попытки совершить атаки как создание помех выборов президента России, которые проводятся в стране с 15 по 17 марта. По статистике Минобороны России, с 12 по 14 марта ВСУ потеряли свыше полутора тысяч человек, 500 из них — безвозвратно. Было выведено из строя почти 20 украинских танков и более 20 бронированных машин. Акцентируется внимание на том, что каждая атака была отражена усилиями войск «Запад», органов ФСБ.

Напомним, специальная операция стартовала в феврале 2022 года. За это время представители Украины неоднократно обращались за помощью к союзникам из Евросоюза. Преимущество все еще остается на стороне ВС России. И киевский режим не сможет сорвать выборы в РФ.

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