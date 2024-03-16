В заявлении на сайте ЕК отмечается, что эти средства позволят увеличить мощности европейской оборонной промышленности до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года.

Еврокомиссия одобрила решение направить около полумиллиарда евро на изготовление боеприпасов странами Евросоюза, что поможет нарастить темп работы в указанном направлении.

Если все пойдет по плану, промышленная мощность увеличится до 2 000 000 снарядов в год в будущем. Расчет средств осуществляется в рамках Закона о поддержке производства боеприпасов, одобренном прошлой весной. Будет оказана поддержка стран ЕС в части пополнения оборонных запасов. Отдельное внимание уделяется доставке снарядов для огнестрельного оружия ВСУ в знак поддержки Киева в спецоперации.

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Еврокомиссия запускает программу, направленную на укрепление оборонной промышленности за счет общих закупок, программу Оборонного фонда. Бюджет их реализации заявлен как примерно 2 миллиарда евро. Тема широко обсуждается в обществе, сумма далеко не маленькая. Для сравнения: она составляет 199 943 604 000 рублей. Напомним, в марте ЕК впервые представила Европейскую стратегию военной промышленности. Тогда и стало известно, что будет фигурировать программа по развитию оборонной промышленности. Работа в этом направлении активно проводится.