Президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности заявил, что Украина наносит удары по территории РФ с целью сорвать выборы. Он заявил, что на эти действия «российский народ ответит еще большей сплоченностью».

Украина наносит удары по РФ, чтобы сорвать выборы президента России, которые проводятся с сегодняшнего дня по 17 марта включительно.

Президент говорит, на подобное поведение россияне ответят еще больше сплоченностью, в этом у него нет сомнений. Эксперты тоже считают, что политика Украины не сможет заставить россиян проигнорировать выборы в приграничных с Украиной областях.

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Путин поделился статистикой, в последние дни украинскими войсками было совершено 4 диверсии в Белгородской области и одна — в Курской. У ВСУ были серьезные потери, это указывает на то, что план Украины не удался. В диверсии принимало участие более двух с половиной тысячи человек, было задействовано примерно 40 танков и столько же бронемашин. Потери ВСУ составили 60% среди военнослужащих и 50% техники. Со слов президента РФ, почти все ракеты и снаряды российские ПВО уничтожают. Он добавляет, что удары украинских войск не останутся безнаказанными.