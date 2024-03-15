На 20:14 мск явка первого дня голосования на выборах президента составила 30,96%. Это следует из данных, представленных в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие свыше 50% зарегистрированных на платформе пользователей.

Сегодня первый день голосования на выборах президента РФ, явка избирателей составила более чем 30%. По информации ЦИК, к вечеру 15 марта свой голос отдали почти 31% населения страны.

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Из этого количества, по статистике Минцифры РФ, больше половины избирателей отдали свой голос дистанционно, используя электронное голосование. Наиболее высокая явка наблюдается среди жителей Чукотки, Еврейской автономной области, а также Донецкой народной республики, Херсонской области. В регионах голосование началось досрочно, и практика показала, что ранний старт был запущен не зря. Люди активно идут на голосование.

Проголосовать за президента России можно будет до 17 марта включительно. Следующим политическим лидером может стать Владимир Путин или Николай Харитонов, или Леонид Слуцкий, или Владислав Даванков. Центральная избирательная комиссия пока не озвучила промежуточные результаты выборов, первые итоги будут оглашены 18 марта.