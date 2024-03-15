Компания Xiaomi начала продажи новых умных телевизоров S65 и S55, которые оснащены mini-LED матрицами с частотой обновления 144 Гц. В компании перечислили другие характеристики новинок и назвали их стоимость.

В продажу поступили 2 mini-LED телевизора Xiaomi, относящиеся к бюджетной категории товаров. S65 с 65-дюймовой матрицей и S55 с 55-дюймовой матрицей имеют частоту обновления 144 Гц.

Как утверждает разработчик, в старшей модели предусмотрено почти 395 зон затемнения, а в младшей модели показатель составляет 308, что позволяет ощущать контраст во время просмотра фильмов, передач или музыкальных клипов. При этом в обоих телевизорах яркость дисплеев достигает 1 200 нит.

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Матрицы почти на 96% охватывают гамму DCI-P3. Оперативная память заявлена как 4 ГБ, постоянная — 64, есть Wi-Fi 6, работает NFC, с заботой о здоровье покупателей Xiaomi добавила специальную технологию защиты зрения. Согласно официальной информации, телевизоры от китайского техногиганта S55 можно купить за 388 долларов, а S65 оценивается в 485 долларов, что составляет более 35,5 тысячи и 44,5 тысячи рублей соответственно. При покупке предоставляется гарантия.