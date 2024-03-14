США могут передать Украине современные версии дальнобойных ракет ATACMS, сообщает со ссылкой на американских чиновников газета The Wall Street Journal. До этого Киев неоднократно просил Вашингтон о поставках этих ракет с дальностью около 290 км для ударов по Крыму.

В Пентагоне обсуждают вопрос поставок ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Чиновники поделились планами в интервью корреспондентам The Wall Street Journal.

В газете пишут, что скоро США могут передать Украине более мощные ракеты, что станет большим подспорьем во время спецоперации. Киев не один раз направлял запросы о необходимости использования ракет с дальностью примерно почти 300 километров для ударов по Республике Крым, которая присоединилась к России в 2014 году.

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Ранее Америка выдавала категорический отказ на передачу более современных ракет. Была актуальной точка зрения, что арсенал ATACMS в полном объеме должен находиться внутри страны, но ситуация меняется. Пентагон может дать согласие на передачу мощных ракет, ведь армия получила ракеты, дальность которых оценивается выше 400 километров. Они успешно прошли весь цикл испытаний. Первая партия уже находится в распоряжении американской армии.

Последнее слово в этом вопросе остается за Джо Байденом, который вновь собирается баллотироваться в президенты страны. Новый пакет помощи ВСУ обошелся Штатам в 300 000 000 долларов. С прошлого года политики обсуждают возможность выделить новую финансовую помощь Киеву.